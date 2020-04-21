КСЕНОН (XENONUM) Діюча речовина
у співвідношенні з киснем (60:40, 70:30, 80:20) чинить міорелаксуючу, аналептичну та анестезуючу дію; мінімальна альвеолярна концентрація для ксенону - 71%, закису азоту - 105%; через 2 хв з моменту інгаляції виникає стадія периферичної парестезії і гіпоалгезії, на 3-й хв. - стадія психомоторної активності, на 4-й хв. - стадія часткової амнезії та аналгезії, на 5-й хв. - стадія анестезії, що відповідає першому рівню хірургічної стадії анестезії ефіром (за Гіделом); показники гемодинаміки та газообміну протягом анестезії стабільні; вихід із загальної анестезії швидкий; через 2-3 хв. після відключення газу повертається свідомість з повною орієнтацією у просторі і часі; аналгезія настає від вдихання 30 - 40% суміші з киснем; свідомість втрачається при інгаляції 65 - 70% суміші з киснем; маючи високу дифузійну здатність, заповнює замкнуті порожнини в організмі зі збільшенням об’єму.
маскова інгаляційна монокомпонентна загальна анестезія і комбінована ендотрахеальна, що не потребує глибокої анестезії і міорелаксації (у хірургії, оперативній гінекології, стоматології, при болісних маніпуляціях, для знеболення пологів). Посилення наркотичної та аналгетичної дії інших анестетиків; терапія післяопераційного больового с-му.
інгаляційно, у вигляді ксеноно-кисневих сумішей, максимальна концентрація ксенону - 80%; дихальна газова суміш формується в наркозному апараті; залежно від характеру операції або маніпуляції встановлюється задана концентрація ксенону і кисню, під контролем ротаметрів і газоаналізатора за киснем, встановленого на каналах вдиху і видиху; при масковій інгаляції монокомпонентної загальної анестезії домогтися повної герметичності у системі дихального контуру, а після досягнення хірургічної стадії застосовувати ларингеальну маску; при ендотрахеальному варіанті увідної анестезії у комбінації з барбітуратами або іншими ЛЗ для в/в загальної анестезії (кетамін+седуксен, диприван, бристал), після яких вводиться міорелаксант і здійснюється інтубація; після переведення на ШВЛ проводиться 5-хв. денітрогенізація 100% киснем при газовідтоку 10 л/хв і хвилинному об’ємі дихання 8-10 л/хв при напіввідкритому контурі; після денітрогенізації встановлюється газова суміш ксенону і кисню під контролем газоаналізатора і ротаметрів; після закінчення загальної анестезії відключити подачу ксенону і легені пацієнта вентилювати протягом 4-5 хв. киснево-повітряною сумішшю для надійної елімінації ксенону, використовуючи при цьому допоміжну вентиляцію; екстубація здійснюється при появі перших ознак свідомості, за умов повного відновлення спонтанного дихання.
індивідуальна підвищена чутливість до ЛЗ; захворювання, що супроводжуються гіпоксією; хірургічні маніпуляції на органах грудної клітки; кардіохірургія.
охриплість, металевий присмак у роті, гіпоксія.