інгаляційно, у вигляді ксеноно-кисневих сумішей, максимальна концентрація ксенону - 80%; дихальна газова суміш формується в наркозному апараті; залежно від характеру операції або маніпуляції встановлюється задана концентрація ксенону і кисню, під контролем ротаметрів і газоаналізатора за киснем, встановленого на каналах вдиху і видиху; при масковій інгаляції монокомпонентної загальної анестезії домогтися повної герметичності у системі дихального контуру, а після досягнення хірургічної стадії застосовувати ларингеальну маску; при ендотрахеальному варіанті увідної анестезії у комбінації з барбітуратами або іншими ЛЗ для в/в загальної анестезії (кетамін+седуксен, диприван, бристал), після яких вводиться міорелаксант і здійснюється інтубація; після переведення на ШВЛ проводиться 5-хв. денітрогенізація 100% киснем при газовідтоку 10 л/хв і хвилинному об’ємі дихання 8-10 л/хв при напіввідкритому контурі; після денітрогенізації встановлюється газова суміш ксенону і кисню під контролем газоаналізатора і ротаметрів; після закінчення загальної анестезії відключити подачу ксенону і легені пацієнта вентилювати протягом 4-5 хв. киснево-повітряною сумішшю для надійної елімінації ксенону, використовуючи при цьому допоміжну вентиляцію; екстубація здійснюється при появі перших ознак свідомості, за умов повного відновлення спонтанного дихання.