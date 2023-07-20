початкова доза зазвичай становить внутрішньо по 150 мг 3 р/добу, при необхідності разову дозу збільшити до 300-450 мг 3 р/добу, потім, по мірі поліпшення стану, дозу знижувати до 150 мг 2-3 р/добу, МДД за умови доброї переносимості терапії становить 1800 мг, курс лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання та переносимості препарату; при г. порушеннях мозкового та периферичного кровообігу перевагу віддають ін’єкційній формі препарату; в/в (дуже повільно!) вводити при г. порушеннях периферичного та мозкового кровообігу дорослим по 2 мл 15% р-ну 1-2 р/день, з переходом на в/м ін’єкції - по 2 мл 1-3 р/день, одночасно призначають p/os по 2 табл. 3 р/день; у тяжких випадках вводять в/в крапельно: 10 мл 15% р-ну препарату (1,5 г) розводять у 200-500 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду, введення здійснюють протягом 1-4 год до 4 р/добу, курс лікування визначається індивідуально, орієнтовно до 21 дня, але можливе і більш тривале лікування; при порушеннях кровопостачання тканин в/м вводять по 2 мл 15% р-ну (0,3 г) 1-3 р/день, поступово збільшуючи дозу до 4-6 мл 15% р-ну 2-3 р/добу, тривалість лікування залежить від перебігу захворювання (до 2-3 тижнів); в офтальмологічній практиці дорослим застосовують шляхом іонофорезу на очне яблуко - до 300 мг 1 р/добу, тривалість першої процедури 15 хв, тривалість наступних можна поступово збільшувати до 20-30 хв, курс лікування - 15-20 днів.