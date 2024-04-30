валганцикловір є L-валіловий ефір (проліки) ганцикловіру, після прийому всередину швидко перетворюється в ганцикловір під дією кишкових і печінкових естераз. Ганцикловір — синтетичний аналог 2’-дезоксигуанозина, який пригнічує розмноження вірусів герпес-групи. До вірусів людини, чутливим до ганцикловіру, відносять цитомегаловірус (ЦМВ), віруси простого герпесу типу 1 і типу 2 (Herpes simplex), вірус герпесу людини типів 6, 7 і 8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), вірус Епштейна-Барра, вірус вітряної віспи (Varicella zoster) і вірус гепатиту В.

Клінічний противірусний ефект препарату був доведений зменшенням виділення ЦМВ з організму хворих з вихідних 46% (32/69) до 7% (4/55) через 4 тижні лікування валганцикловіром.

Біодоступність і функція нирок зумовлюють експозицію ганцикловіру після прийому валганцикловіру. Валганцикловір є проліками ганцикловіру, який добре всмоктуються в ШКТ, стінці кишечника і в печінці швидко перетворюється в ганцикловір. Абсолютна біодоступність ганцикловіру після прийому валганцикловіру становить близько 60%. Системні концентрації валганцикловіру невисокі і тримаються недовго. AUC і C max складають відповідно приблизно 1% і 3% від таких ганцикловіру.

Залежність AUC ганцикловіру від дози після прийому валганцикловіру в дозах від 450 до 2625 мг показана лише для випадку прийому препарату після прийому їжі. Якщо валганцикловір призначають під час прийому їжі в рекомендованій дозі 900 мг, зростає як середня AUC, так і середня C max (приблизно на 14%) ганцикловіру.

Завдяки швидкому метаболізму валганцикловіру в ганцикловір, зв’язування валганцикловіру з білками плазми крові не визначалось. Зв’язування ганцикловіру з білками плазми крові при концентраціях препарату від 0.5 до 51 мкг/мл становить 1-2%. Рівноважний об’єм розподілу ганцикловіру після в/в введення становив 0.680 ± 0.161 л/кг.

Валганцикловіру швидко гідролізується з утворенням ганцикловіру. Після одноразового прийому всередину 1000 мг радіоактивно міченого ганцикловіру жоден з метаболітів не складав більше 1-2% радіоактивності, виявленої в калі або сечі.

Основним шляхом виведення валганцикловіру, як і ганцикловіру, є клубочкова фільтрація і активна канальцева секреція. На нирковий кліренс доводиться 81.5 ± 22% системного кліренсу ганцикловіру.