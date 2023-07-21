ведолізумаб є селективним кишковим імуносупресивним біологічним препаратом. Ведолізумаб це гуманізоване моноклональне антитіло, яке специфічно зв’язуються з інтегрином α 4 β 7 , який експресується переважно на лімфоцитах класу Т-хелперів, які мають афінітет до тканин кишечника. Ведолізумаб зменшує запалення ШКТ у пацієнтів з виразковим колітом і хворобою Крона.

Обсяг розподілу ведолізумаба становить приблизно 5 л. Зв’язування ведолізумабу з білками плазми крові не оцінювалося.

Загальний кліренс ведолізумаба становить приблизно 0,157 л/добу і Т ½ — 25 днів.