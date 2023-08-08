ВЕРАПАМІЛ (VERAPAMILUM)

дорослі та підлітки з вагою понад 50 кг: початкова доза - 5 мг; за необхідності через 5-10 хв вводять ще 5 мг; середня добова доза при в/в введенні не повинна перевищувати 100 мг; діти: при тахікардії, пов’язаній з СН, перед в/в введенням необхідно провести дигіталізацію; 0-1 рік - тільки за життєвими показаннями, якщо немає альтернативного лікування; новонароджені - 0,75-1 мг; грудні діти - 0,75-2 мг,1-5 років - 2-3 мг, 6-14 років - 2-5 мг; табл. пролонг. дії: ІХС: рекомендована доза - у межах 240-480 мг/добу, розділена на 2 прийоми; АГ: рекомендована доза - у межах 240-480 мг/добу, розділена на 2 прийоми; пароксизмальна надшлуночкова тахікардія, тріпотіння/мерехтіння передсердь: рекомендована доза - у межах 240-480 мг/добу, розділена на 2 прийоми; табл.: дорослі та підлітки з масою тіла більше 50 кг: ІХС, пароксизмальна надшлуночкова тахікардія, тріпотіння/мерехтіння передсердь: рекомендована добова доза становить 120-480 мг, розділена на 3-4 прийоми; МДД - 480 мг; АГ: рекомендована добова доза становить 120-360 мг, розділена на 3 прийоми; діти старшого дошкільного віку до 6 років тільки при порушеннях серцевого ритму: рекомендована доза - у межах 80-120 мг/добу, розділена на 2-3 прийоми; діти 6-14 років тільки при порушеннях серцевого ритму: рекомендована доза - в межах 80-360 мг на/добу, розділена на 2-4 прийоми.