для нормалізації та адаптації церебрального кровообігу відповідно до метаболічних потреб мозку:

для покращання, регуляції і підтримання функцій головного мозку при таких станах:

– погіршення пам’яті;

– порушення концентрації уваги;

– діабетична ангіопатія;

– атеросклеротичне ураження судин головного мозку;

– посттравматичні черепно-мозкові порушення;

– після гострого порушення мозкового кровообігу;

– церебральні порушення після ішемії мозку;

– гіпертонічна енцефалопатія;

– порушення слуху та зору судинного генезу;

– порушення орієнтації у просторі і часі, емоційні порушення, що є наслідками різних психічних порушень.