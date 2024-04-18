лейкопенія; анемія, тромбоцитопенія; с-ми, зумовлені порушенням секреції антидіуретичного гормона (велике виділення натрію з сечею, гіпонатріємія); невротичні болі, втрата чутливості, парестезії, труднощі при ходьбі, шаркаюча хода, втрата глибоких сухожильних рефлексів, атаксія, частковий параліч, звисання стопи та параліч черепного нерва, особливо параліч окорухового і гортанного нервів; судоми, часто з АГ; тимчасова кортикальна сліпота та атрофія зорових нервів; вестибулярні і слухові ускладнення з боку 8-мої пари ЧМН: часткова або тотальна глухота; запаморочення, ністагм, вертиго; у хворих, які перенесли раніше променеву терапію у ділянці середостіння, - коронарно-артеріальні захворювання та ІМ; АГ і гіпотензія; г. ДН, бронхоспазм; запор, коліки у животі, функціональна кишкова непрохідність, діарея, втрата ваги, нудота, блювання, афтозний стоматит, кишковий некроз та/або перфорація, анорексія, функціональна кишкова непрохідність; алопеція, висипання; м’язова атрофія, біль у щелепі, гортані, слинних залозах, кістках, кінцівках та міалгії; поліурія, дизурія, затримка сечовипускання внаслідок атонії сечового міхура; анафілаксія, висип, ангіоневротичний набряк; лихоманка, головний біль, задишка, реакція у місці введення; аспермія, аменорея.