вводити лише в/в; інтратекальне введення не допускається; при монотерапії звичайна доза препарату для в/в введення - 25-30 мг/м2 поверхні тіла 1 р/тиждень, при комбінованій терапії доза і частота введення залежать від схеми лікування. Недрібноклітинний рак легенів: при монотерапії вводять у дозі 25-30 мг/м2 поверхні тіла 1 р/тиждень; у комбінації з іншими протипухлинними засобами схема введення залежить від протоколу лікування; зазвичай препарат вводять у такій самій дозі (25-30 мг/м2 поверхні тіла), але ч/з більші проміжки часу (у 1-й і 5-й дні або 1-й і 8-й дні курсу тривалістю 3 тижні). Гормонорезистентний рак передміхурової залози: звичайна доза - 30 мг/м2 у 1-й та 8-й день кожні 3 тижні разом із низькою дозою ГКС щоденно.