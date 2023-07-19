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Активні речовини — “В”ВОРТІОКСЕТИН (VORTIOXETINE)

ВОРТІОКСЕТИН (VORTIOXETINE) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Лундбек Експорт А/С
Брінтеллікс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 814 аптеках
від 1160,28 грн
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має мультимодальну активність, яка є поєднанням двох фармакологічних механізмів: прямої модуляції активності рецепторів та інгібування транспортера серотоніну (5-НТ); антагоніст 5- НТ3, 5-HT7 і 5-HT1D рецепторів, частковий агоніст 5-HT1B рецепторів, агоніст 5-HT1A рецепторів та інгібітор 5-HT транспортера, викликає модуляцію нейротрансмісії в декількох системах, в тому числі серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну, ацетилхоліну, ГАМК та глутамату; має антидепресивну та анксіолітичну дію, а також поліпшення когнітивної функції, навчання та пам’яті; не викликає сексуальної дисфункції.

лікування великого депресивного розладу у дорослих.

р/os; початкова та підтримуюча дози - по 10 мг 1 р/добу; дозу можна збільшити до МДД - 20 мг або знизити мінімально до 5 мг/добу; після усунення симптомів депресії продовжувати лікування принаймні 6 міс. для зміцнення антидепресивного ефекту.

підвищена чутливість до вортіоксетину або до будь-якої складової ЛЗ; одночасне застосування з неселективними інгібіторами МАО або селективними інгібіторами МАО-А.

нудота, зниження апетиту, патологічні сновидіння, бруксизм, запаморочення, рум’янець, діарея, запор, блювання, свербіж генералізований, пітливість у нічний час.