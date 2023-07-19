ВОРТІОКСЕТИН (VORTIOXETINE) Діюча речовина
має мультимодальну активність, яка є поєднанням двох фармакологічних механізмів: прямої модуляції активності рецепторів та інгібування транспортера серотоніну (5-НТ); антагоніст 5- НТ3, 5-HT7 і 5-HT1D рецепторів, частковий агоніст 5-HT1B рецепторів, агоніст 5-HT1A рецепторів та інгібітор 5-HT транспортера, викликає модуляцію нейротрансмісії в декількох системах, в тому числі серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну, ацетилхоліну, ГАМК та глутамату; має антидепресивну та анксіолітичну дію, а також поліпшення когнітивної функції, навчання та пам’яті; не викликає сексуальної дисфункції.
лікування великого депресивного розладу у дорослих.
р/os; початкова та підтримуюча дози - по 10 мг 1 р/добу; дозу можна збільшити до МДД - 20 мг або знизити мінімально до 5 мг/добу; після усунення симптомів депресії продовжувати лікування принаймні 6 міс. для зміцнення антидепресивного ефекту.
підвищена чутливість до вортіоксетину або до будь-якої складової ЛЗ; одночасне застосування з неселективними інгібіторами МАО або селективними інгібіторами МАО-А.
нудота, зниження апетиту, патологічні сновидіння, бруксизм, запаморочення, рум’янець, діарея, запор, блювання, свербіж генералізований, пітливість у нічний час.