має мультимодальну активність, яка є поєднанням двох фармакологічних механізмів: прямої модуляції активності рецепторів та інгібування транспортера серотоніну (5-НТ); антагоніст 5- НТ3, 5-HT7 і 5-HT1D рецепторів, частковий агоніст 5-HT1B рецепторів, агоніст 5-HT1A рецепторів та інгібітор 5-HT транспортера, викликає модуляцію нейротрансмісії в декількох системах, в тому числі серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну, ацетилхоліну, ГАМК та глутамату; має антидепресивну та анксіолітичну дію, а також поліпшення когнітивної функції, навчання та пам’яті; не викликає сексуальної дисфункції.