ВАЗЕЛІН* (VASELINUM*) Діюча речовина
Вазелін медичний Мазь для зовнішнього застосування, 25 г, туба, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 29,24 грн
від 34,50 грн
від 21,78 грн
Вазелін Мазь, 30 г, туба, № 1 Фітофарм
від 27,90 грн
від 36,00 грн
від 24,08 грн
від 35,00 грн
від 36,39 грн
Вазелін Мазь, 30 г, туба, в пачці, в пачці, № 1 Червона зірка
від 29,16 грн
від 34,00 грн
пом’якшувальна, захисна; очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти.
для пом’якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.
препарат застосовують зовнішньо - у невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.
індивідуальна підвищена чутливість до препарату.
подразнення, АР.