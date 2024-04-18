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Активні речовини — “В”ВАЗЕЛІН* (VASELINUM*)

ВАЗЕЛІН* (VASELINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Вазелін медичний мазь для зовнішнього застосування, 25 г, туба, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Вазелін медичний Мазь для зовнішнього застосування, 25 г, туба, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 393 аптеках
від 29,24 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 50 г, контейнер, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 50 г, контейнер, № 1 Віола
В 335 аптеках
від 34,50 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, туба, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, туба, № 1 Віола
В 215 аптеках
від 21,78 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 30 г, туба, № 1; Фітофарм
Вазелін Мазь, 30 г, туба, № 1 Фітофарм
В 154 аптеках
від 27,90 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, туба, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, туба, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 152 аптеках
від 36,00 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, контейнер, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, контейнер, № 1 Віола
В 122 аптеках
від 24,08 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, туба, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, туба, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Віола
В 57 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, туба, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, туба, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 42 аптеках
від 36,39 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 30 г, туба, в пачці, в пачці, № 1; Червона зірка
Вазелін Мазь, 30 г, туба, в пачці, в пачці, № 1 Червона зірка
В 14 аптеках
від 29,16 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 25 г, туба, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Вазелін Мазь, 25 г, туба, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках

пом’якшувальна, захисна; очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти.

для пом’якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

препарат застосовують зовнішньо - у невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

подразнення, АР.