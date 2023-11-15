ВЕМУРАФЕНІБ (VEMURAFENIBUM) Діюча речовина
низькомолекулярний пероральний інгібітор ферменту серин-треонін кінази, що кодується геномом BRAF; мутації в гені BRAF, які характеризуються заміною валіну в позиціях амінокислоти 600, що призводить до конститутивної активації білка BRAF, що може сприяти проліферації клітин у відсутності факторів росту, які в нормі необхідні для проліферації.
монотерапія неоперабельної або метастатичної меланоми, в клітинах якої виявлено мутацію BRAF V600.
перед початком прийому підтвердити наявність мутації BRAF V600 у клітинах пухлини, використовуючи валідований метод дослідження; рекомендована доза - 960 мг (4 табл. по 240 мг) 2 р/добу; добова доза - 1 920 мг; можна приймати разом з їжею або без їжі, але слід уникати приймати послідовно обидві денні дози натщесерце; терапію продовжувати до початку прогресування хвороби або появи неприпустимих ознак токсичності.
гіперчутливість до препарату або його компонентів.
фолікуліт; плоскоклітинна карцинома шкіри, себорейний кератоз, папілома шкіри, базально-клітинна карцинома; зниження апетиту; головний біль, порушення смаку; параліч 7-ї пари черепно-мозкових нервів, периферична невропатія; увеїт, оклюзія вени сітківки; васкуліт; кашель; діарея, нудота, блювання, запор; артралгія, міалгія, біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль, біль у спині; слабкість, гіпертермія, периферичний набряк, астенія; реакція фоточутливості, актинічний кератоз, висип, макуло- папульозний висип, папульозний висип, свербіж, гіперкератоз, еритема, алопеція, сухість шкіри, сонячний опік, с- м долонно-підошовної еритродисестезії, вузлова еритема, фолікулярний кератоз, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона; підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази, АЛТ, ЛФ, АСТ, білірубіну.