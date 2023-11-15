низькомолекулярний пероральний інгібітор ферменту серин-треонін кінази, що кодується геномом BRAF; мутації в гені BRAF, які характеризуються заміною валіну в позиціях амінокислоти 600, що призводить до конститутивної активації білка BRAF, що може сприяти проліферації клітин у відсутності факторів росту, які в нормі необхідні для проліферації.