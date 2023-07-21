варениклин з високою аффинностью і селективність зв’язується з α 4 β 2 -нейрональними нікотиновими ацетилхолінових рецепторів, де він діє як частковий агоніст — з’єднання з двома видами агоністичної активності — нижчою внутрішньої активністю в порівнянні з нікотином, і як антагоніст в присутності нікотину. варениклин може ефективно блокувати здатність нікотину повністю активувати рецептори α 4 β 2 і мезолімбічної дофамінових систему (нейрональне механізм, що лежить в основі закріплення рефлексу і задоволення, яке відчуває людина після куріння).

C max варенікліна в плазмі крові досягається через 3-4 год після прийому всередину. Варениклін піддається мінімальному метаболізму — 92% вареникліну виводиться в незміненому вигляді з сечею, а <10% — у вигляді метаболітів. Т ½ варенікліна ~ 24 год.