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Активні речовини — “У”УДЕНАФІЛ (UDENAFILUM)

УДЕНАФІЛ (UDENAFILUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Зидена таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 2; Dong-A ST Co., Ltd
Зидена Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 2 Dong-A ST Co., Ltd
В 2 аптеках
від 655,00 грн
Ціни в аптеках
Зидена таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Dong-A ST Co., Ltd
Зидена Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Dong-A ST Co., Ltd
В 3 аптеках інших міст
від 404,76 грн
Ціни в інших містах