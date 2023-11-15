Активні речовини — “У”УДЕНАФІЛ (UDENAFILUM) УДЕНАФІЛ (UDENAFILUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Зидена Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 2 Dong-A ST Co., Ltd В 2 аптеках від 655,00 грн Ціни в аптеках Зидена Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Dong-A ST Co., Ltd В 3 аптеках інших міст від 404,76 грн Ціни в інших містах Препарати, які містять УДЕНАФІЛ