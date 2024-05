фармакодинаміка. Улінастатин — полівалентний інгібітор серинової протеази типу Кунітц, яка ідентифікована у cечі та крові людини. Улінастатин інгібує маркери запалення, трипсин, підшлункову еластазу, поліморфонуклеарну лейкоцитарну еластазу, а також продукцію фактору некрозу пухлин (ФНП)-альфа та інтерлейкінів — IL-1, IL-6, IL-8, що стимулюється ендотоксинами.

Улінастатин послаблює збільшення продукції нейтрофілами еластази, уповільнюючи зростання рівня прозапальних цитокінів, та інгібує секрецію прозапальних цитокінів IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, ФНП, NO, фактору активації тромбоцитів (PAF).

Улінастатин інгібує коагуляцію і фібриноліз й сприяє мікроперфузії, стабілізує лізосомальну мембрану та зменшує продукцію вільних кисневих радикалів.

Улінастатин пригнічує активність різноманітних гідролаз та підвищене вивільнення медіаторів запалення і поліпшує мікроциркуляцію та тканинну перфузію.

Він блокує розвиток синдрому системної запальної реакції (SIRS) та захищає функцію важливих органів; пригнічує активність різноманітних серинових протеаз, таких як трипсин, тромбін, хімотрипсин, калікреїн, плазмін, еластаза, катепсін та фактори Xа, XIа і XIIа.

Уліністатин чинить локалізовану протизапальну дію та пригнічує протеолітичну дію трипсину на ряд тканин, перш за все тканин підшлункової залози.

Улінастатин зменшує запальну реакцію, яка виникає в результаті гострого панкреатиту, запобігаючи пошкодженню органу через пригнічення активності серинових протеаз.

Улінастатин пригнічує активацію запальних протеаз, у тому числі трипсину, хімотрипсину, плазміну, катепсину G, та еластази лейкоцитів, а також протеаз у коагуляційному каскаді.

Відповідно до наявних даних улінастатин, крім блокування шляху протеази in vitro, має протизапальні властивості.

Улінастатин інгібує надмірну продукцію прозапальних молекул, таких як простагландин H2 синтаза-2, тромбоксан B2, IL-8 та ФНП, спричинену ліпополісахаридом in vitro.

Фармакокінетика. Після в/в введення 300 000ؘ МО/10 мл у крові здорової людини концентрація зменшується лінійно через 3 год. Період напіврозпаду становить приблизно 40 хв. Через 6 год після введення 24% улінастатину знаходиться в сечі. Період напіврозпаду улінастатину протягом 0–3 год після ін’єкції — 33 хв, а протягом наступних 4 год період напіврозпаду — 2 год. Розподіл улінастатину був досліджений після ін’єкції тваринам шляхом вимірювання радіоактивності у оперативно видалених органах. Через 15 хв після ін’єкції було встановлено 44% радіоактивності у нирках та 9% — у печінці, що говорить про те, що нирки є головним місцем метаболізму улінастатину.