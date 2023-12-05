внутрішньо по 1 табл. (5 мг) 1 р/добу незалежно від прийому їжі, курсами тривалістю не більше 3 місяців кожен; лікування завжди слід починати з першого тижня менструального циклу; повторний курс терапії слід починати якомога раніше, під час другого менструального циклу після закінчення першого курсу терапії; досліджена тривалість довгострокового лікування становить 4 курси курсової терапії.