УЛІПРИСТАЛ (ULIPRISTAL) Діюча речовина
p/os синтетичний селективний модулятор прогестеронових рецепторів, що характеризується тканиноспецифічним частковим антипрогестероновим ефектом; чинить прямий вплив на ендометрій.
для передопераційної та курсової терапії помірних і тяжких симптомів міоми матки у дорослих жінок репродуктивного віку.
внутрішньо по 1 табл. (5 мг) 1 р/добу незалежно від прийому їжі, курсами тривалістю не більше 3 місяців кожен; лікування завжди слід починати з першого тижня менструального циклу; повторний курс терапії слід починати якомога раніше, під час другого менструального циклу після закінчення першого курсу терапії; досліджена тривалість довгострокового лікування становить 4 курси курсової терапії.
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; період вагітності та годування груддю; кровотеча з піхви неясної етіології або з причин, не пов’язаних з лейоміомами матки; рак матки, рак шийки матки, рак яєчників або молочних залоз.
неспокій, емоційні розлади; головний біль, запаморочення; вертиго; епітаксис (носова кровотеча); біль у животі, нудота, сухість у роті, запор, диспепсія, здуття; акне, алопеція, сухість шкіри, гіпергідроз; біль у кістках та м’язах, біль у спині; нетримання сечі; аменорея, потовщення ендометрія, припливи, біль у малому тазі, кісти яєчників, болючість/нап-руженість молочних залоз, маткові кровотечі, метрорагія, виділення із піхви, дискомфорт у молочних залозах, розрив кісти яєчника, набухання молочних залоз; слабкість, набряки, астенія; збільшення маси тіла, підвищення вмісту тригліцеридів у крові, підвищення вмісту холестерину в крові.