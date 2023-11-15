УСТЕКІНУМАБ (USTECINUMAB) Діюча речовина
повністю людські моноклональні антитіла типу IgGlk, що мають високу специфічність до субодиниці р40 інтерлейкінів людини ІЛ-12 і ІЛ-23 (гетеродимерні цитокіни, що секретуються активованими антигенпрезентуючими клітинами - макрофагами і дендритними клітинами); блокує біологічну активність ІЛ-12 і ІЛ-23, запобігаючи їх зв’язуванню з білковим рецептором ІЛ-12Rb1, що експресується на поверхні імунних клітин; не може зв’язуватися з ІЛ-12 і ІЛ-23, вже зв’язаними з рецептором, не бере участь у формуванні комплемент- або антитілозалежної цитотоксичності клітин, що несуть ці рецептори; усуває вплив ІЛ- 12 та ІЛ-23 на активацію імунних клітин, зокрема на внутрішньоклітинну передачу сигналу і секрецію цитокінів; перериває каскад реакцій передачі сигналу і секреції цитокінів, проявляє клінічну ефективність при псоріазі та псоріатичному артриті за рахунок зв’язування субодиниці р40 ІЛ-12 та ІЛ-23 і порушення вироблення цитокінів Th1 та Th17, які є ключовими ланками патогенезу даних захворювань.
бляшковий псоріаз від помірного до тяжкого ступеня у дорослих, у яких не було позитивного ефекту лікування або які мають протипоказання або непереносимість інших засобів системної терапії, включаючи циклоспорин, метотрексат або PUVA-терапію; бляшковий псоріаз у дітей: лікування бляшкового псоріазу від помірного до тяжкого ступеня у дітей віком від 12 років, стан яких недостатньо контролюється іншими засобами системної терапії або фотолікуванням, або при непереносимості такого лікування; як монотерапія або у комбінації з метотрексатом для лікування псоріатичного артриту в активній формі у дорослих, у яких не було позитивного ефекту від лікування базовими протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг хвороби (DMARD).
бляшковий псоріаз: початкова доза 45 мг, наступну дозу 45 мг вводять через 4 тиж від початку лікування, потім - кожні 12 тижнів; розглянути питання про доцільність продовження терапії пацієнтам, у яких відсутній терапевтичний ефект до 28 тижня лікування; пацієнтам з масою тіла більше 100 кг початкова доза 90 мг, наступну дозу 90 мг вводять через 4 тижні, потім - кожні 12 тижнів, доза 45 мг також може бути ефективною; псоріатичний артрит: початкова доза 45 мг, наступну дозу 45 мг вводять через 4 тижні, потім - кожні 12 тижнів, пацієнтіам із масою тіла більше 100 кг початкова доза може становити 90 мг; розглянути питання про доцільність продовження терапії пацієнтам, у яких відсутній терапевтичний ефект до 28 тижня лікування; бляшковий псоріаз у дітей віком від 12 років: рекомендована доза в залежності від маси тіла: ˂ 60 кг - 0,75 мг/кг, ≥60 - ≤100 кг - 45 мг, >100 кг - 90 мг; після введення початкової дози наступну вводять через 4 тижні, а потім - кожні 12 тижнів.
гіперчутливість до компонентів препарату, наявність клінічно важливих інфекційних захворювань у активній формі (туберкульоз та ін.).
стоматологічні інфекції, інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт; запалення підшкірної клітковини, оперізувальний лишай (Herpes Zoster), вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів; реакції гіперчутливості (висипання, кропив’янка); серйозні АР (анафілаксія, ангіоневротичний набряк); депресія; запаморочення, головний біль; параліч лицьового нерва; біль у горлі/глотці; закладеність носа; діарея, нудота; свербіж; пустульозний псоріаз; біль у спині, міалгія, артралгія; слабкість, почервоніння місця ін’єкції, біль у місці ін’єкції; реакції у місці ін’єкції.