ідентичний людському тимозину α1; механізм дії повністю не вивчений, але зумовлений його імуномодулюючою активністю, спрямованою на активізацію функцій Т-клітин; тимозин α1 стимулює диференціацію і дозрівання Т-клітин, збільшує вироблення інтерферону-γ, інтерлейкінів-2 та 3 (IL-2 та IL-3), а також експресію IL-2 рецепторів після активації мітогенами або а/г; активує клітини природних кілерів, збільшує вироблення фактора інгібування міграції і стимулює вироблення а/т у відповідь на Т-залежні а/г; α1 протидіє апоптозу тимоцитів, індукованому дексаметазоном; перешкоджає цитотоксичному пошкодженню кісткового мозку, прогресуванню пухлин і розвитку умовно-патогенних інфекцій; впливає або на диференціацію плюріпотентних стовбурових клітин до тимоцитів, або на перетворення тимоцитів на активовані Т-клітини.