ТРОПІКАМІД (TROPICAMIDUM) Діюча речовина
антихолінергічний засіб, який блокує М - холінорецептори сфінктера зіниці і циліарного м’яза, викликаючи мідріаз; діє подібно до атропіну, але циклоплегічний та мідріатичний ефект настає швидше і є нетривалим; максимальний ефект настає приблизно ч/з 20 хв. після інстиляції в око; розмір зіниці повертається до нормального стану ч/з 6 год.; 0,5% р-н може застосовуватися для досягнення мідріазу з незначною циклоплегією; застосування 1% р-ну викликає параліч акомодації.
мідріаз і циклоплегія для проведення обстеження в офтальмології.
скіаскопічне обстеження: закапати в око 1-2 крап. 1% р-ну й повторити ч/з 5 хв.(рефракція); якщо пацієнт не може бути обстежений протягом 20-30 хв., закапати додатково ще одну крап. для пролонгації мідріатичного ефекту; якщо крапля не потрапила в око,ще раз закапати око; якщо пацієнт забув закапати препаврат, закапати наступну разову дозу відповідно до режиму дозування; якщо настав час для наступної дози, то пропустити ту, про яку забули, і повернутися до звичайного режиму, не застосовувати подвійну дозу для компенсації пропущеної, якщо закапали занадто багато препарату, промити око теплою водою, не закапувати більше крапель до моменту закапування наступної дози.
закритокутова глаукома або підозра на закритокутову глаукому та гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.
брадикардія, тахікардія, аритмія, психотичні розлади, галюцинації, аномальна поведінка, дезорієнтація, головний біль, порушення координації, запаморочення, фотофобія, біль в очах, затуманення зору, відчуття дискомфорту в очах, порушення акомодації, підвищення ВТ, подразнення очей, очна гіперемія, кон’юнктивіт, набряк очей, точковий кератит, свербіж очей, припливи, збліднення, синкопе, артеріальна гіпотензія, сухість у носі, блювання, нудота, запор, сухість у роті, висипання, сухість шкіри, дизурія, затримка сечовиділення, подовження дії препарату.