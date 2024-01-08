скіаскопічне обстеження: закапати в око 1-2 крап. 1% р-ну й повторити ч/з 5 хв.(рефракція); якщо пацієнт не може бути обстежений протягом 20-30 хв., закапати додатково ще одну крап. для пролонгації мідріатичного ефекту; якщо крапля не потрапила в око,ще раз закапати око; якщо пацієнт забув закапати препаврат, закапати наступну разову дозу відповідно до режиму дозування; якщо настав час для наступної дози, то пропустити ту, про яку забули, і повернутися до звичайного режиму, не застосовувати подвійну дозу для компенсації пропущеної, якщо закапали занадто багато препарату, промити око теплою водою, не закапувати більше крапель до моменту закапування наступної дози.