застосовується p/os та парентерально (в/в); не рекомендоване струминне введення; парентерально вводиться, коли стан пацієнта не дозволяє p/os прийом, як тільки клінічний стан пацієнта покращиться, перевести його на p/os прийом; призначати та вносити зміни в імуносупресивну терапію можуть тільки лікарі, які мають досвід у проведенні імуносупресивної терапії у пацієнтів з пересадженими органами; тривалість в/в терапії не має перевищувати 7 діб; рекомендовані дози на початковій стадії лікування мають базуватися на клінічній оцінці ризику відторгнення та індивідуальній переносимості ЛЗ у кожного пацієнта та на даних моніторингу концентрації такролімусу в крові; при появі клінічних показників відторгнення розглянути можливість корекції режиму імуносупресивної терапії; застосовують у комплексі з іншими імуносупресивними ЛЗ на початковому постопераційному етапі, дозування такролімусу може відрізнятися залежно від обраного імуносупресивного режиму; концентрація р-ну д/інфуз. повинна складати 0,004-0,1 мг/мл, загальний об’єм інфузії за 24 год. - 20-500 мл; трансплантація печінки: профілактика відторгнення у дорослих: розпочинати застосування через 12 год. після завершення операції, p/os по 0,1-0,2 мг/кг 2 р/добу; якщо стан пацієнта не дозволяє приймати p/os застосовувати парентеральну форму по 0,01-0,05 мг/кг/добу у вигляді в/в інфузії протягом 24 год.; профілактика відторгнення дітям: p/os по 0,3 мг/кг/добу, розподіливши на 2 прийоми; якщо стан пацієнта не дозволяє приймати p/os застосовувати парентеральну форму по 0,05 мг/кг/добу у вигляді в/в інфузії протягом 24 год.; підтримуюча терапія дорослим та дітям: дозу знижувати, у деяких випадках можна відмінити ЛЗ супутньої імуносупресивної терапії, застосовуючи такролімус як монотерапію; трансплантація нирки: профілактика відторгнення у дорослих: розпочинати застосування через 24 год. після завершення операції, p/os по 0,2-0,3 мг/кг/добу, розподіливши дозу на два прийоми, якщо стан пацієнта не дозволяє приймати p/os, застосовувати парентеральну форму по 0,05-0,1 мг/кг/добу у вигляді в/в інфузії протягом 24 год.; профілактика відторгнення дітям: p/os по 0,3 мг/кг/добу, розподіливши дозу на 2 прийоми, якщо стан пацієнта не дозволяє приймати p/os, застосовувати парентеральну форму по 0,075-0,1 мг/кг/добу, у вигляді в/в інфузії протягом 24 год.; підтримуюча терапія дорослим та дітям: дозу знижувати, у деяких випадках можна відмінити ЛЗ супутньої імуносупресивної терапії, залишивши такролімус як базовий компонент подвійної терапії; трансплантація серця: профілактика відторгнення у дорослих: такролімус застосовувати разом з індукцією а/т (з урахуванням відкладеного початку терапії такролімусом); після індукції а/т прийом розпочинати протягом 5 діб після завершення операції, як тільки стабілізується клінічний стан хворого; p/os по 0,075 мг/кг/добу, розподіливши дозу на 2 прийоми; існує альтернативний підхід, при якому p/os прийом такролімусу розпочинається протягом 12 год. після трансплантації, цей підхід призначений для пацієнтів без ознак порушень функції внутрішніх органів, у цьому випадку такролімус у початковій дозі 2-4 мг/добу комбінується з мікофенолатом мофетилом та ГКС або одночасно з сиролімусом та ГКС; якщо стан пацієнта не дозволяє приймати p/os застосовувати парентеральну форму, протягом 5 діб після завершення операції по 0,01-0,02 мг/кг/добу у вигляді в/в інфузії протягом 24 год.; профілактика відторгнення дітям: якщо індукція а/т не проводиться, вводити в/в інфузійно у початковій дозі 0,03-0,05 мг/кг/добу протягом 24 год. до досягнення концентрації такролімусу у нерозведеній крові 15-25 нг/мл; при клінічній можливості перевести пацієнта на p/os прийом у початковій дозі 0,30 мг/кг/добу, що призначається через 8-12 год. після закінчення в/в інфузії; після індукції а/т p/os терапію розпочинати з дозування 0,1-0,3 мг/кг/добу, розподіливши цю дозу на 2 прийоми; підтримуюча терапія дорослим та дітям: дозу знижувати; лікування відторгнення печінки, нирки чи серця дорослим та дітям: необхідне застосування більш високих доз такролімусу, разом із додатковою ГКС терапією та короткими курсами введення моно/поліклональних а/т, за наявності ознак токсичності, може бути необхідним зниження дози такролімусу; при переведенні дорослих пацієнтів на p/os терапію застосовувати початкову 0,15 мг/кг/добу, розподіливши її на 2 прийоми; при переведенні дітей на p/os терапію застосовувати початкову дозу препарату 0,2-0,3 мг/кг/добу, розподіливши її на 2 прийоми; лікування пацієнтів з трансплантацією легень: розпочинати з 0,1-0,15 мг/кг/добу; лікування пацієнтів з трансплантацією підшлункової залози: розпочинати з 0,2 мг/кг/добу; при трансплантації підшлункової залози: розпочинати з дози 0,3 мг/кг/добу.