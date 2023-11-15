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Активні речовини — “Т”ТІАМФЕНІКОЛУ ГЛІЦИНАТУ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНАТ* (THIAMPHENICOLI GLYCINATIS ACETHYLCYSTEINATUM*)

ТІАМФЕНІКОЛУ ГЛІЦИНАТУ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНАТ* (THIAMPHENICOLI GLYCINATIS ACETHYLCYSTEINATUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Флуімуцил Антибіотик ІТ порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 4 мл, з розч. в амп. 4 мл, № 3; Замбон
Флуімуцил Антибіотик ІТ Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 4 мл, з розч. в амп. 4 мл, № 3 Замбон
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від 505,81 грн
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