Активні речовини — “Т”ТІАМФЕНІКОЛУ ГЛІЦИНАТУ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНАТ* (THIAMPHENICOLI GLYCINATIS ACETHYLCYSTEINATUM*) ТІАМФЕНІКОЛУ ГЛІЦИНАТУ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНАТ* (THIAMPHENICOLI GLYCINATIS ACETHYLCYSTEINATUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 1 препарат Плитка Список Флуімуцил Антибіотик ІТ Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 4 мл, з розч. в амп. 4 мл, № 3 Замбон В 98 аптеках від 505,81 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ТІАМФЕНІКОЛУ ГЛІЦИНАТУ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНАТ*