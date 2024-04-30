лікування хворих на метастазуючий рак молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:

– у вигляді монотерапії, якщо пацієнти вже одержали одну або більше схем хіміотерапії з приводу метастатичної стадії захворювання;

– у комбінації з паклітакселом або доцетакселом, якщо пацієнти ще не отримували хіміотерапію з приводу метастатичної стадії захворювання;

– у комбінації з інгібітором ароматази у пацієнтів у постменопаузі з метастатичним раком молочної залози з гормон-позитивним рецепторним статусом, які ще не одержували хіміотерапію з приводу метастатичної стадії захворювання.

Терапія хворих з ранніми стадіями раку молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:

– після проведення хірургічного втручання;

– завершення хіміотерапії (неоад’ювантної чи ад’ювантної) та (якщо це може бути застосовано) променевої терапії;

– у комбінації з паклітакселом або доцетакселом після ад’ювантної хіміотерапії доксорубіцином і циклофосфамідом;

– у комбінації з ад’ювантною хіміотерапією, до складу якої входить доцетаксел і карбоплатин;

– у комбінації із неоад’ювантною хіміотерапію із подальшим застосуванням трастузумабу для лікування місцевопоширеного (зокрема запального) раку молочної залози або пухлин >2 см в діаметрі;

У комбінації з капецитабіном чи в/в 5-фторурацилом і цисплатином показаний для лікування пацієнтів з HER2-позитивною метастатичною аденокарциномою шлунка чи гастроезофагеального з’єднання, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастатичного захворювання; застосовувати лише у пацієнтів з метастатичним раком шлунка із пухлинною гіперекспресією HER2, тобто із рівнем експресії 2+, визначеним за методом імуногістохімічного аналізу, та позитивним результатом аналізу за методом FISH або методом гібридизації зі сріблом in situ (SISH), або із рівнем експресії 3+ за результатами валідованого імуногістохімічного аналізу.