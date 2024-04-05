тріазолпіридинова похідна; інгібітор зворотного захоплення серотоніну та антагоністом 5-HT2 рецепторів; ефективний для лікування депресивних станів, депресії, пов’язаної з тривожністю та порушенням сну та зі швидким початком дії; не протипоказаний при глаукомі та розладах з боку сечовивідної системи, не має екстрапірамідних ефектів, не потенціює адренергічну передачу; не має антихолінергічної активності, не чинить типових для трициклічних антидепресантів ефектів на функцію серця.