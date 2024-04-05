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Активні речовини — “Т”ТРАЗОДОН (TRAZODONUM)

ТРАЗОДОН (TRAZODONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Триттіко таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 20; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Триттіко Таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 20 Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
В 1102 аптеках
від 579,64 грн
Ціни в аптеках
Триттіко таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 30; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Триттіко Таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 30 Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
В 912 аптеках
від 484,50 грн
Ціни в аптеках
Триттіко XR таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 30; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
Триттіко XR Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 30 Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
В 336 аптеках
від 1228,75 грн
Ціни в аптеках
Тразодон МС таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Тразодон МС Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 289 аптеках
від 498,80 грн
Ціни в аптеках
Тразодон МС таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Тразодон МС Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 1 аптеці
від 360,00 грн
Ціни в аптеках

тріазолпіридинова похідна; інгібітор зворотного захоплення серотоніну та антагоністом 5-HT2 рецепторів; ефективний для лікування депресивних станів, депресії, пов’язаної з тривожністю та порушенням сну та зі швидким початком дії; не протипоказаний при глаукомі та розладах з боку сечовивідної системи, не має екстрапірамідних ефектів, не потенціює адренергічну передачу; не має антихолінергічної активності, не чинить типових для трициклічних антидепресантів ефектів на функцію серця.

депресивні розлади з тривожністю або без тривожності.

лише дорослим: 75 - 150 мг/день приймати одноразово ввечері перед сном; дозу підвищувати до 300 мг/день, яку розділити на два прийоми; для стаціонарних пацієнтів дозу можна підвищити до 600 мг/день, розділену на декілька прийомів; доза може бути підвищена залежно від клінічного ефекту; рідко виникає потреба у прийнятті дози вище 300 мг/день; тривалість лікування складає щонайменше 1 міс.

гіперчутливість до тразодону або компонентів ЛЗ; алкогольна інтоксикація та інтоксикація снодійними ЛЗ; г. ІМ.

дискразії крові (у т. ч. агранулоцитоз, тромбоцитопенія, еозинофілія, лейкопенія, анемія); АР; с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; гіпонатріємія, зменшення маси тіла, відсутність/ збільшення апетиту; суїцидальна спрямованість мислення/ поведінка, стан сплутаності свідомості, безсоння, дезорієнтованість, манія, тривожність, нервозність, збудження, делірій, агресивна реакція, галюцинації, нічні кошмари, зменшення лібідо, с-м відміни; серотоніновий с-м, судоми, злоякісний нейролептичний с-м, запаморочення, вертиго, головний біль, сонливість, неспокій, зниження концентрації уваги, тремор, нечіткість зору, порушення пам’яті, міоклонус, експресивна афазія, парестезія, дистонія, порушення смакових відчуттів; серцеві аритмії (у т. ч. поліморфна шлуночкова тахікардія torsade de pointes), посилене серцебиття, шлуночкові екстрасистоли, парні шлуночкові екстрасистоли, шлуночкова тахікардія), брадикардія, тахікардія, відхилення від норми даних ЕКГ (подовження інтервалу QT); ортостатична артеріальна гіпотензія, АГ, синкопе; закладеність носа, задишка; нудота, блювання, сухість у роті, запор, діарея, диспепсія, біль у шлунку, гастроентерит, посилене слиновиділення, паралітична непрохідність кишечнику; порушення функції печінки (у т. ч. жовтяниця та гепатоцелюлярні ураження), внутрішньопечінковий холестаз; шкірні висипання, свербіж, гіпергідроз; біль у кінцівках, біль у спині, міалгія, артралгія; порушення сечовиведення; пріапізм; слабкість, набряк, грипоподібні симптоми, підвищена втомлюваність, біль у ділянці грудної клітки, підвищення t0 тіла; підвищення рівня печінкових ферментів.