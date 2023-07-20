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Активні речовини — “Т”ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA)

ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 250 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 250 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 1500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 3000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 3000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності
Новоейт® порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1; Ново Нордіск
Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск
Немає в наявності