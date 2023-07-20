Активні речовини — “Т”ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) ТУРОКТОКОГ АЛЬФА (TUROCTOCOGUM ALFA) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 6 препаратів Плитка Список Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 250 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1500 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 3000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Новоейт® Порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мо, флакон, у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці, + розч. (nacl 0,9%) шпр. 4 мл, № 1 Ново Нордіск Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ТУРОКТОКОГ АЛЬФА