є специфічним антимускариновим агентом тривалої дії, що в клінічній медицині часто називається антихолінергічним агентом; має подібну спорідненість з усіма підтипами мускаринових рецепторів від М1 до М5; у дихальних шляхах інгібіція М3-рецепторів спричиняє розслаблення гладкої мускулатури; бронхопротективний ефект дозозалежний та триває більше 24 год; тривалість ефекту зумовлена дуже повільним вивільненням із М3-рецепторів; період напіврозпаду тіотропію значно довший, ніж у іпратропію; при інгаляційному застосуванні він демонструє прийнятний терапевтичний діапазон до появи системних антихолінергічних ефектів; бронходилатація після інгаляції тіотропію, в першу чергу, є місцевим ефектом на дихальні шляхи, що не є системним.