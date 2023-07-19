ТИРОТРОПИН АЛЬФА (THYROTROPINUM ALFA) Діюча речовина
рекомбінантний тиреотропний гормон людини; є гетеродимерним глікопротеїном, виробленим за технологією рекомбінантної ДНК; складається з двох нековалентно зв’язаних субодиниць; комплементарні ДНК кодують альфа-субодиницю з 92 амінокислотних залишків, що містить два сайти глікозилювання, з’єднані N-зв’язком, та бета-субодиницю з 118 залишків, що містить один сайт глікозилювання, з’єднаний N-зв’язком; має біохімічні властивості, порівнянні із такими ТТГ; зв’язування тиротропіну-альфа з ТТГ-рецепторами епітеліальних клітин щитовидної залози стимулює захоплення йоду та переведення його в органічну форму, а також синтез та виділення тиреоглобуліну (Тг), трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4).
призначений для використання при серологічному дослідженні на тиреоглобулін (Тг) разом із візуалізацією з радіоактивним ізотопом йоду або без неї, для виявлення залишків щитовидної залози та високодиференційованого раку щитовидної залози у пацієнтів, які перенесли тиреоїдектомію та одержують супресивну гормональну терапію (СГТ); у пацієнтів із високодиференційованим раком щитовидної залози групи низького ризику, рівень Тг у сироватці яких не визначається при отриманні СГТ та без стимульованого рекомбінантним тиреотропним гормоном (ТТГ) людини збільшення рівнів Тг можна застосовувати для визначення рівня ТТГ-стимульованого Тг; призначений для претерапевтичної стимуляції у поєднанні з радіоактивним йодом у діапазоні доз від 30 мКі (1,1 ГБк) до 100 мКі (3,7 ГБк) для абляції залишків тироїдної тканини у пацієнтів, яким здійснювали субтотальну або тотальну тироїдектомію при високодиференційованому раку щитовидної залози та в яких немає ознак раку щитовидної залози з віддаленими метастазами.
рекомендований режим дозування - це дві дози по 0,9 мг тиреотропіну-альфа, що вводяться з проміжком у 24 год, лише шляхом в/м ін’єкції; терапія повинна проводитися під наглядом лікарів, що мають досвід у лікуванні раку щитовидної залози; 1 мл р-ну (0,9 мг тиреотропіну-альфа) вводиться шляхом в/м ін’єкції у сідницю; для візуалізації з радіоактивним ізотопом йоду і абляції введення радіоактивного ізотопу йоду проводитити ч/з 24 год. після останнього введення 0,9 мг тиротропіну альфа; дiагностична сцинтиграфiя виконується ч/з 48-72 год. після введення радіоактивного ізотопу йоду, тодi як постабляцiйну сцинтиграфiю можна провести пізніше, ч/з кілька діб, коли фонова радiацiйна активнiсть знизиться; для серологічного дослідження на тиреоглобулін (Тг) пробу сироватки крові слід відбирати ч/з 72 год. після останнього введення 0,9 мг.
гіперчутливість до бичачого або людського ТТГ або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; вагітність.
нудота, запаморочення, головний біль, парестезія; блювання, діарея; підвищена втомлюваність, загальна слабкість; відчуття жару; кропив’янка, висипання; грипоподібний стан, пірексія, озноб, біль у спині; припухлість новоутворень, біль при метастазах; тремор, інсульт; посилене серцебиття; припливи; задишка; свербіж, гiпергiдроз; артралгія, міалгія; дискомфорт, біль, свербіж, висипання та кропив’янка у місці введення; зниження рівня ТТГ; прояви гiперчутливостi (кропив’янка, висипання, свербіж, припливи, респіраторні ознаки та симптоми).