ТОЛТЕРОДИН (TOLTERODINUM) Діюча речовина
специфічний конкурентний антагоніст мускаринових рецепторів із селективною дією (дія на сечовий міхур більш виражена, ніж на слинні залози); один із метаболітів толтеродину (5-гідроксиметильне похідне толтеродину) має фармакологічний профіль, аналогічний до вихідної сполуки; у пацієнтів з прискореним (інтенсивним) метаболізмом цей метаболіт значно підсилює терапевтичний ефект толтеродину.
симптоматичне лікування підвищеної активності сечового міхура з частими імперативними позивами до сечовипускання та/або нетриманням сечі.
рекомендована доза для дорослих та пацієнтів літнього віку - 2 мг 2 р/день; дозу можна зменшити до 2 мг/добу, враховуючи індивідуальну переносимість препарату; застосування одночасно з інгібіторами CYP3A4 (кетоконазол): рекомендована добова доза - 2 мг/добу; ефект лікування оцінювати через 2-3 міс.
підвищена чутливість до толтеродину або до допоміжних речовин ЛЗ; затримка сечовипускання; неконтрольована закритокутова глаукома; міастенія гравіс; виразковий коліт тяжкого ступеня; токсичний мегаколон.
сухість слизової оболонки рота, розлади травлення, сухість слизової оболонки ока; бронхіт; р-ції підвищеної чутливості при відсутності іншої верифікації; знервованість; головний біль, запаморочення, сонливість, парестезії, порушення пам’яті; порушення функції зору (порушення акомодації); вертиго; серцебиття, тахікардія, СН, порушення серцевого ритму; закрепи, біль у ділянці живота, здуття живота, нудота, діарея, ГЕРХ; сухість шкіри; дизурія, затримка сечі; втомлюваність, біль у грудях, периферичні набряки; підвищення маси тіла; загострення симптомів деменції (сплутаність, дезорієнтованість, хибні уявлення); частота невідома: анафілактоїдні р-ції; сплутаність свідомості, галюцинації, дезорієнтованість; припливи крові; ангіоневротичний набряк.