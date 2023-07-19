р-н вводять в/в; якщо пацієнт приймає препарати теофіліну p/os, дозу для парентерального введення знижують; при введенні пацієнт знаходиться в положенні лежачи; лікар контролює АТ, ЧСС, частоту дихання та загальний стан хворого; в/в струминно вводять повільно (протягом не менше 5 хв), в/в краплинно - зі швидкістю 30-50 крап./хв; дозу розраховують у міліграмах, враховуючи, що 1 мл містить 20 мг теофіліну; дорослим в/в струминно вводять у добовій дозі 10 мг/кг маси тіла (600-800 мг), розподілених на 3 введення; при кахексії та в осіб з початковою низькою масою тіла добову дозу зменшують до 400-500 мг, під час першого введення вводять не більше 200-250 мг; при появі прискорення серцебиття, запаморочення, нудоти швидкість введення знижують або переходять на краплинне введення; дітям віком старше 14 років: в/в краплинно в дозі 2-3 мг/кг маси тіла; максимальна разова доза для дітей віком старше 14 років - 3 мг/кг маси тіла; МДД, які можна застосовувати без контролю концентрації теофіліну у плазмі: діти віком 3-9 років - 24 мг/кг маси тіла, 9-12 років - 20 мг/кг маси тіла, 12-16 років - 18 мг/кг маси тіла, пацієнти старше 16 років - 13 мг/кг маси тіла (або 900 мг); тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання і чутливості до терапії, але не повинна перевищувати 14 діб; табл. застосовують p/os після їди; дорослі та діти з масою тіла більше 45 кг: початкова доза 300 мг/добу (1 табл. по 300 мг або 3 табл. по 100 мг 1 р/добу); через 3 дні у разі відсутності серйозних побічних дій дозу можна збільшити до 450 мг на добу, ще ч/з 3 дні добову дозу можна підвищити до 600 мг (по 1 табл. 2 р/добу); дітям 6-12 років з масою тіла 20-45 кг добова доза 150 мг (½ табл.1 р/добу), через 3 дні прийому добову дозу підвищують до 300 мг (по ½ табл. 2 р/добу), ще через 3 дні лікування добову дозу можна збільшити до 450- 600 мг (по 1½ табл.1 р/добу або по 1 табл. 2 р/добу); пацієнтам літнього віку із СС захворюваннями та/або порушеннями функції печінки і нирок: добова доза 8 мг/кг маси тіла; дозування підбирається індивідуально, табл. приймають 2 р/добу; лікування розпочинають з невеликих доз, які поступово збільшують до максимального терапевтичного ефекту; загальна доза не має перевищувати 24 мг/кг маси тіла для дітей і 13 мг/кг для дорослих; капс.: доза для дорослих і дітей з масою тіла понад 40 кг становить 350 мг 2 р/добу; звичайна доза для дітей старше 6 років з масою тіла понад 20 кг, підлітків та дорослих дуже худорлявої статури 10-15 мг/кг/добу, у разі можливості - у 2 прийоми (застосовують капс. 200 мг); пацієнтам з нічною астмою або с-мом центрального нічного апное можна приймати разову дозу на ніч; приймати після їжі з великою кількістю води.