дорослі - в/в 2 мг терліпресину кожні 4 год, лікування продовжувати, доки не мине 24 год з моменту зупинення кровотечі, але не довше 48 год, після застосування початкової дози дозу можна відкорегувати до 1 мг в/в кожні 4 год для пацієнтів із масою тіла <50 кг або у разі появи побічних реакцій; кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу у дорослих: 1 мг (1000 мкг) кожні 4-6 год протягом 3-5 днів, для запобігання рецидиву кровотечі лікування продовжувати протягом 24-48 год після її припинення, в/в болюсно або у вигляді короткочасної інфузії, застосовують нерозведеним або розводять 0,9% р-ном натрію хлориду; інші види кровотеч травного тракту у дорослих: 1 мг (1000 мкг) кожні 4-6 год, також можна застосовувати як засіб першої допомоги незалежно від хірургічного втручання, якщо є підозра на кровотечу з верхніх відділів травного тракту; кровотечі з внутрішніх органів у дітей: зазвичай вводять у дозі від 8 до 20 мкг/кг маси тіла з інтервалом 4-8 год, вводити протягом усього періоду кровотечі; загальною рекомендацією є продовження введення для запобігання рецидиву кровотечі так само, як у випадку кровотеч у дорослих, за наявності склерозованих варикозних вузлів стравоходу призначають одноразове введення у дозі 20 мкг/кг маси тіла болюсно; кровотечі сечостатевих шляхів: з огляду на різницю активності ендопептидаз у плазмі крові та тканинах, діапазон дозувань є достатньо широким - від 0,2 до 1 мг, які призначають з інтервалом 4-6 год; при ювенільних маткових кровотечах рекомендовані дози - від 5 до 20 мкг/кг маси тіла в/в; місцеве застосування при гінекологічних втручаннях на шийці матки: 0,4 мг (400 мкг) розводять 0,9% р-ном натрію хлориду до об’єму 10 мл, інтрацервікально або парацервікально; у цьому випадку ефект препарату розвивається через 5-10 хв; за необхідності дозу можна збільшити або призначити повторно.