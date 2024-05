тіанептин — 7-[(3-хлор-6,11-дигідро-6-метил-5,5-діоксидибензо[c,f][1,2]тіазепін-11-іл)аміно]гептанова кислота (C 21 H 25 ClN 2 O 4 S, молекулярна маса 436,9 г/моль) являє собою білу тверду речовину з температурою плавління 129–131 °С, гігроскопічну та легко розчинну у воді; амфотерну, з двома значеннями pKa — 4,4 і 6,86, слабо ліпофільну. Молекула тіанептину має один хіральний центр. Стереоцентр знаходиться в положенні С-11 у центральному тіазепіновому кільці. Хімічно тіанептин відрізняється від інших антидепресантів наявністю сульфонамідної групи в центральному ядрі та бічним амінокислотним ланцюгом.

Антидепресивні ефекти тіанептину проявляються через ГАМКергічні нейрони. Тіанептин також є високоефективним агоністом мю-опіоїдних рецепторів (MOR). Вважають, що клінічні ефекти тіанептину передусім обумовлені модуляцією цих рецепторів.

Тіанептин посилює пресинаптичне зворотне захоплення серотоніну і непрямо впливає на зміну активності глутаматергічних рецепторів (AMDA і NMDA), сприяє вивільненню мозкового нейротрофічного фактора (BDNF). Збільшує поглинання серотоніну (5-HT) та 5-гідроксиіндолоцтової кислоти (5-HIAA) у тканинах головного мозку. Тіанептин послаблює реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи на стрес, інгібує поведінкові зміни, спричинені стресом.

Фармакокінетика

Абсорбція. Після прийому внутрішньо натщесерце у здорової людини середня C max тіанептину становить 334±79 нг/мл. C max у плазмі крові досягається через 1 год після введення. Абсолютна біодоступність становить 99%. Таким чином, тіанептин швидко і повністю всмоктується в таблетованій формі і не піддається ефекту першого проходження.

Розподіл характеризується швидкістю. Уявний об’єм розподілу становить близько 0,8 л/кг. Зв’язування з білками плазми крові в середньому становить 95%. Середній Т ½ — 2,5 год.

Метаболізм. Тіанептин інтенсивно метаболізується, головним чином шляхом бета-окиснення гептанового бічного ланцюга. Основні метаболіти — аналоги тіанептину з бічним ланцюгом С5 і С3 і N-деметильоване похідне.

Виведення з жовчю у вигляді кон’югатів глюкуроніду та глутаміну. Через 1 тиж приблизно 66% дози виводиться нирками (55% виведення — протягом перших 24 год). Через 24 год у сечі у незміненому вигляді виявляється 3% препарату.

Дослідження у пацієнтів з хронічним алкоголізмом показали незначну зміну фармакокінетичних параметрів тіанептину навіть за цирозу печінки.

При нирковій недостатності і у людей похилого віку Т ½ тіанептину збільшується на 1 год, що передбачає зниження добової дози на 1/ 3 у таких випадках.