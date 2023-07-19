нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію,агранулоцитоз,аплазія кісткового мозку, панцитопенія, тромбоцитопенія, тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП, с-м Мошковича), гемолітична анемія асоційована з тромбоцитопенією; сепсис, внаслідок розвитку тяжкої нейропенії; септичний шок, що може мати фатальні наслідки; гіпонатріємія, імунологічні р-ції різних типів, у тому числі АР, анафілактичні р-ції, набряк Квінке, артралгія, васкуліт, вовчакоподібний с-м, нефропатія, алергічний інтерстиціальний пневмоніт, еозинофілія, сонливість, запаморочення, головний біль, біль з іншою локалізацією, слабкість; шум у вухах, нервозність, зниження к-ції уваги, периферична нейропатія, пальпітація, тахікардія,гіперемія, гематоми, кровотечі. носові кровотечі, пері- та постопераційні кровотечі; синці, гематурія; крововиливи під коньюнктиву; внутрішньомозкові крововиливи, коліти (у т. ч. лімфоцитарний коліт), що супроводжуються тяжкою діареєю, нудота та діарея, зниження апетиту, пептична виразка, гепатити (гемолітична та/або холестатична жовтяниця), підвищення рівня печінкових ферментів (підвищення активності ізольованої або неізольованої лужної фосфатази і трансаміназ в сироватці крові у два рази від норми), незначне підвищення рівня білірубіну в сироватці крові, шкірні висипання (макулопапульозні висипання або кропив’янка, що часто супроводжуються свербежем), мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєлла, лихоманка, підвищення рівня холестерол-ЛПВЩ, холестерол-ЛПНЩ, холестерол-ЛПДНЩ та тригліцеридів у сироватці крові, пропасниця, фарингіт, біль у горлі, виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, нефротичний с-м, артропатія.