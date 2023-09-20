застосовують р/оs; ерадикація H. pylori, асоційованого з виразками ДПК: дорослі - 500 мг 2 р/добу разом з омепразолом по 20 мг 2 р/добу та кларитроміцином по 250 мг 2 р/добу 7 днів; анаеробні інфекції: початкова доза для дорослих та дітей старше 12 років - 2 г (день 1-й) з подальшим застосуванням по 1 г 1 р/добу або по 500 мг 2 р/добу, тривалість терапії становить 5 - 6 днів, за необхідності можна продовжити понад 7 днів, дітям до 12 років - не застосовують; неспецифічний вагініт: дорослі - разовий прийом 2 г, ефективність лікування підвищувалась при застосуванні 2 г 1 р/добу протягом 2-х послідовних днів (загальна доза - 4 г); г. виразковий гінгівіт: дорослі - 2 г одноразово; урогенітальний трихомоніаз (при підтвердженні інфікування Trichomonas vaginalis рекомендовано одночасне лікування партнера), лямбліоз: рекомендована доза для дорослих - 2 г одноразово, для дітей від 3 років - 50-75 мг/кг одноразово, може знадобитись повторення цієї дози; кишковий амебіаз: дорослі - 2 г/добу одноразово, протягом 2-3 днів, діти - 50- 60 мг/кг одноразово, протягом 3 послідовних днів; амебне враження печінки: загальна доза для дорослих - 4,5-12 г, залежно від вірулентності Entamoeba histolytica; може знадобитись проведення аспірації гною в доповнення до застосування тинідазолу, лікування розпочинають у дозі 1,5-2 г 1 р/добу протягом 3-х днів, коли 3-денний курс лікування неефективний, лікування можна продовжувати до 6 днів; для дітей від 3 років - 50- 60 мг/кг 1 р/добу протягом 5 послідовних днів; профілактика післяопераційних інфекцій: рекомендована доза для дорослих та дітей старше 12 років - 2 г одноразово, приблизно за 12 год. до проведення оперативного втручання; не застосовують дітям віком до 12 років.