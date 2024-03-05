ТОБРАМІЦИН (TOBRAMYCINUM) Діюча речовина
аміноглікозидний а/б, що продукується м/о Streptomyces tenebrarius; діє переважно шляхом пригнічення синтезу білків м/о, що призводить до зміни проникності його клітинних мембран, прогресуючого руйнування клітинної оболонки та кінцевої загибелі бактерій; чинить бактерицидну дію у концентраціях, рівних або незначно вищих за інгібуючу концентрацію.
тривале лікування хр. інфекції легень, cпричиненої бактерією Pseudomonas aeruginosa, у дорослих та дітей віком від 6 років з муковісцидозом (кістозним фіброзом).
р-н д/інгал.: доза для дорослих і дітей віком від 6 р: 300 мг (1 амп.) 2 р/добу (вранці та ввечері) впродовж 28 днів, з інтервалом між прийомами доз у межах 12 год; порошок д/інгал.: доза однакова для всіх пацієнтів незалежно від віку або маси тіла; рекомендоване дозування - 112 мг (4 капс.)/добу, за два прийоми, протягом 28 днів; застосовується послідовними циклами: по 28 днів лікування з інтервалом 28 днів без лікування; дві дози (по 4 капс. кожна) інгалювати з максимально можливим інтервалом 12 год., але не менше 6 год.; лікування повинне тривати на циклічній основі протягом такого періоду часу, поки включення препарату в схему лікування приносить клінічну користь пацієнтові.
підвищена чутливість до тобраміцину і будь-якого аміноглікозидного а/б або до будь-якої з допоміжних речовин.
кровохаркання; носова кровотеча; розлади з боку легенів, диспное, дисфонія, продуктивний кашель, кашель, свистяче дихання, хрипи, дискомфорт у ділянці грудної клітки, закладеність носа, підвищення рівня глюкози в крові; втрата слуху та шум у вухах; орофарингеальний біль; блювання, діарея, подразнення у горлі, нудота, дисгевзія; висипання; кістково-м’язовий біль у ділянці грудної клітки; гарячка.