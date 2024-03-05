р-н д/інгал.: доза для дорослих і дітей віком від 6 р: 300 мг (1 амп.) 2 р/добу (вранці та ввечері) впродовж 28 днів, з інтервалом між прийомами доз у межах 12 год; порошок д/інгал.: доза однакова для всіх пацієнтів незалежно від віку або маси тіла; рекомендоване дозування - 112 мг (4 капс.)/добу, за два прийоми, протягом 28 днів; застосовується послідовними циклами: по 28 днів лікування з інтервалом 28 днів без лікування; дві дози (по 4 капс. кожна) інгалювати з максимально можливим інтервалом 12 год., але не менше 6 год.; лікування повинне тривати на циклічній основі протягом такого періоду часу, поки включення препарату в схему лікування приносить клінічну користь пацієнтові.