ТРИФЛУОПЕРАЗИН (TRIFLUOPERAZINUM) Діюча речовина
антипсихотичний засіб (нейролептик), піперазинове похідне фенотіазіну, має антипсихотичну, седативну, протиблювотну, каталептичну, гіпотензивну, гіпотермічну та слабку холіноблокуючу дію, спрямовану проти гикавки; антипсихотична дія пов’язана із блокадою D2-дофамінових рецепторів мезолімбічної та мезокортикальної систем, блокадою α-адренорецепторів у ЦНС, підвищенням вивільнення гормонів гіпоталамусу та гіпофізу; седативна дія розвивається внаслідок блокади адренорецепторів ретикулярної формації стовбура головного мозку; протиблювотна дія пов’язана із блокадою периферичних і центральних D2-дофамінових рецепторів, блокадою закінчень блукаючого нерва в ШКТ; гіпотермічна дія розвивається за рахунок блокади дофамінових рецепторів гіпоталамусу; седативна дія та вплив на ВНС виражене слабше, ніж в інших похідних фенотіазину, екстрапірамідна та протиблювотна дія - сильніше.
психотичні розлади, у тому числі шизофренія.
в/м та внутрішньо p/os; початкова доза для парентерального введення для дорослих - 1-2 мг; повторно через 4-6 год; добова доза - 6 мг, у виняткових випадках - 10 мг; термін лікування не має перевищувати 12 тижнів; p/os разова доза для дорослих на початку лікування - 5 мг, поступово збільшують на 5 мг на прийом, до добової дози 30-80 мг (в окремих випадках - до 100-120 мг); добову дозу ділять на 2-4 прийоми; після досягнення ефекту оптимальні дози призначають протягом 1-3 міс., а потім повільно зменшують до 5-20 мг/добу; останні дози надалі застосовують як підтримуючі; МДД для дорослих - 100-120 мг; терміни p/os лікування становлять 3-9 міс. і більше.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів, до інших ЛЗ фенотіазинового ряду; функціональна ниркова та печінкова недостатність, пошкодження печінки; виразкова хвороба шлунка та ДПК в період загострення; декомпенсована СН, виражена артеріальна гіпотензія, стенокардія; депресія ЦНС; кома будь-якої етіології; прогресуючі системні захворювання головного та спинного мозку; патологічні зміни крові, пов’язані з порушенням кровотворення, патологічні зміни крові, пов’язані з порушенням кровотворення, рак молочної залози; пролактинзалежна пухлина; закритокутова глаукома; епілепсія, хвороба Паркінсона; порушення механізму центральної регуляції дихання (особливо у дітей), с-м Рейє; феохромоцитома; кахексія; мікседема; гіперплазія передміхурової залози; вагітність і період годування груддю.
головний біль, сонливість, запаморочення, млявість, безсоння, акатизія, дистонічні екстрапірамідні реакції, псевдопаркінсонізм, пізня дискінезія, дистонія, мимовільні рухи кінцівок, дисамнезія; злоякісний нейролептичний с-м, явища психічної індиферентності, запізніла реакція на зовнішні подразники, акінетико-ригідні явища, гіперкінези, тремор, вегетативні порушення, пізня дискінезія лицьових м’язів, порушення терморегуляції, підвищена втомлюваність, порушення свідомості, ригідність м’язів, судоми; парез акомодації, ретинопатія, помутніння кришталика та рогівки, порушення зору, кон’юнктивіт; сухість у роті, гіперсалівація, анорексія, булімія, нудота, блювання, діарея, запор, гастралгія, парез кишечнику, тризм, протрузія язика; холестатична жовтяниця, гепатотоксичність, гепатит; гіпо- або гіперглікемія, глюкозурія, порушення менструального циклу (дисменорея, аменорея), гінекомастія, збільшення маси тіла, галакторея, біль у грудях, порушення лібідо, гіперпролактинемія; тахікардія, зниження АТ (ортостатична гіпотензія), порушення ритму серця, зміни ЕКГ (подовження інтервалу QT, згладжування зубця Т), напади стенокардії, шлуночкова аритмія за типом torsades de pointes, зупинка серця; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, анемія (гемолітична, апластична), лейкопенія, тромбоцитопенічна пурпура, еозинофілія; зниження потенції, порушення еякуляції, пріапізм, затримка сечі, олігурія, порушення сечовиділення; міастенія; фотодермія, почервоніння шкіри, депігментація шкіри, ексфоліативний дерматит; АР, кропив’янка, висипання, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; хибнопозитивні тести на вагітність, фенілкетонурія; слабкість, набряки; гіпотермія, нічні жахи, депресія, гіперхолістеринемія, гіперпірексія, набряк мозку, генералізовані та парціальні судоми, подовження дії на ЦНС опіатів, анальгетиків, антигістамінних, барбітуратів, алкоголю, атропіну, тепла, фосфорорганічних інсектицидів, закладеність носа, адинамічна кишкова непрохідність, атонія кишечнику, міоз, мідріаз, реактивація психотичних процесів, кататонічноподібні стани, порушення функції печінки, жовтяниця, біліарний стаз, іррегулярні менструації, свербіж, екзема, астма, епінефриновий ефект, збільшення апетиту, вовчакоподібний с-м, пігментація шкіри, епітеліальна кератопатія, лентикулярні та кореальні відкладення, раптова смерть, асфіксія; для р-ну для ін`єкц. - реакції у місці введення, включаючи біль і подразнення.