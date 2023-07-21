в/м та внутрішньо p/os; початкова доза для парентерального введення для дорослих - 1-2 мг; повторно через 4-6 год; добова доза - 6 мг, у виняткових випадках - 10 мг; термін лікування не має перевищувати 12 тижнів; p/os разова доза для дорослих на початку лікування - 5 мг, поступово збільшують на 5 мг на прийом, до добової дози 30-80 мг (в окремих випадках - до 100-120 мг); добову дозу ділять на 2-4 прийоми; після досягнення ефекту оптимальні дози призначають протягом 1-3 міс., а потім повільно зменшують до 5-20 мг/добу; останні дози надалі застосовують як підтримуючі; МДД для дорослих - 100-120 мг; терміни p/os лікування становлять 3-9 міс. і більше.