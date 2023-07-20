вазодилатація, периферичні набряки, відчуття серцебиття, тахікардія, постуральна гіпотензія, фібриляція передсердь, шлуночків; тромбоцитопенія, зниження Hb, лейкоцитів, гематокриту, зального білка, альбумінів, що свідчить про можливість гемодилюції; непритомність, запаморочення, сонливість, головний біль, парестезії, неясність зору, амбліопія; інтраопераційний с-м в’ялої райдужки; порушення зору та кон’юнктивіт, вертиго, дзвін у вухах, закладеність носа, риніт, задишка, синусит, бронхіт, носова кровотеча, симптоми грипу, фарингіт, посилення кашлю, нудота, абдомінальний біль, запор, діарея, сухість у роті, диспепсія, метеоризм, блювання, посилення позивів до сечовипускання, інфекції сечовивідних шляхів, нетримання сечі у жінок у постклімактеричному періоді, свербіж, висипання, підвищене потовиділення, біль у спині, біль у кінцівках, біль у шиї, плечах, артралгія, артрит, біль у суглобах, міалгія, подагра, підвищена втомлюваність, астенія, набряк, збільшення маси тіла, біль у грудях, набряк обличчя, пропасниця, анафілактоїдна р-ція, АР, імпотенція, приапізм, зниження лібідо, депресія, нервозність,страх, безсоння.