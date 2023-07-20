ТЕРАЗОЗИН (TERAZOSINUM) Діюча речовина
вибірково блокує периферичні постсинаптичні α1-адренорецептори; спричиняє розширення артеріальних судин, зниження загального периферичного опору, АТ та постнавантаження на серце, знижується тонус венозних судин; сприяє нормалізації ліпідного обміну (знижує рівень загального холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ і ЛПДНЩ, підвищує рівень ЛПВЩ); блокує постсинаптичні α1-адренорецептори гладких м’язів вихідного отвору сечового міхура, проксимальної частини уретри та простати, зменшує опір току сечі та нормалізує сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози; не впливає на розмір простати.
симптоматична терапія затримки сечовипускання, зумовленої доброякісною гіпертрофією передміхурової залози; АГ (у вигляді монотерапії та у комбінації з іншими антигіпертензивними ЛЗ).
внутрішньо р/оs; доброякісна гіпертрофія передміхурової залози: початкова доза - 1 мг/добу; підтримуюча доза - 5-10 мг 1 р/добу, МДД - 20 мг; терапевтичний ефект спостерігається ч/з 2 тижн. від початку лікування; для досягнення стійкого ефекту курс лікування підтримуючою дозою має становити 4 тижні; АГ: початкова доза - 1 мг на ніч; підтримуюча добова доза підвищується поступово до 2 мг, 5 мг або 10 мг 1 р/добу, подвоюючи її з тижневими інтервалами до досягнення бажаного рівня АТ, МДД - 20 мг.
гіперчутливість до теразозину або до будь-якої допоміжної речовини та до інших аналогічних за структурою антагоністів α-адренорецепторів.
вазодилатація, периферичні набряки, відчуття серцебиття, тахікардія, постуральна гіпотензія, фібриляція передсердь, шлуночків; тромбоцитопенія, зниження Hb, лейкоцитів, гематокриту, зального білка, альбумінів, що свідчить про можливість гемодилюції; непритомність, запаморочення, сонливість, головний біль, парестезії, неясність зору, амбліопія; інтраопераційний с-м в’ялої райдужки; порушення зору та кон’юнктивіт, вертиго, дзвін у вухах, закладеність носа, риніт, задишка, синусит, бронхіт, носова кровотеча, симптоми грипу, фарингіт, посилення кашлю, нудота, абдомінальний біль, запор, діарея, сухість у роті, диспепсія, метеоризм, блювання, посилення позивів до сечовипускання, інфекції сечовивідних шляхів, нетримання сечі у жінок у постклімактеричному періоді, свербіж, висипання, підвищене потовиділення, біль у спині, біль у кінцівках, біль у шиї, плечах, артралгія, артрит, біль у суглобах, міалгія, подагра, підвищена втомлюваність, астенія, набряк, збільшення маси тіла, біль у грудях, набряк обличчя, пропасниця, анафілактоїдна р-ція, АР, імпотенція, приапізм, зниження лібідо, депресія, нервозність,страх, безсоння.