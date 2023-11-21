застосовують тільки в/в інфузійно протягом 30-60 хв., початкова рекомендована доза для дорослих 100 мг, надалі по 50 мг кожні 12 год впродовж 5-14 днів; тривалість лікування повинна залежати від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді хворого; дітям віком від 8 до 12 років: 1,2 мг/кг кожні 12 год., максимальна доза − 50 мг кожні 12 год. протягом 5−14 днів; дітям віком від 12 до 18 років: 50 мг кожні 12 год. протягом 5−14 днів.