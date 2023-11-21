ТІГЕЦИКЛІН (TIGECYCLINE) Діюча речовина
а/б гліцилциклінового ряду, який інгібує трансляцію білка у бактеріях шляхом приєднання до рибосомної субодиниці 30S та блокування входу молекул аміно-ацил-тРНК в сайт А рибосоми, що перешкоджає включенню амінокислотних залишків у нарощувані пептидні ланцюги; бактеріостатична дія; переважно чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, група Streptococcus anginosus (S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus), Streptococcus pyogenes, стрептококи групи Viridans; переважно чутливі Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca; переважно чутливі анаероби: Clostridium perfringens, Peptospreptococcus spp., Prevotella spp.; Гр (-) аероби, яким може бути притаманна набута стійкість: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens, Stenotrophonas maltophilia; анаероби, яким може бути притаманна набута стійкість: група Bacteroides fragilis; природно стійкі Гр (-) аероби: Pseudomonas aeruginosa.
лікування інфекцій дорослим та дітям віком від 8 років: ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин за винятком інфекцій діабетичної стопи; ускладнені інтраабдомінальні інфекції; застосовувати у випадках, коли інші а/б не прийнятні до застосування.
застосовують тільки в/в інфузійно протягом 30-60 хв., початкова рекомендована доза для дорослих 100 мг, надалі по 50 мг кожні 12 год впродовж 5-14 днів; тривалість лікування повинна залежати від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді хворого; дітям віком від 8 до 12 років: 1,2 мг/кг кожні 12 год., максимальна доза − 50 мг кожні 12 год. протягом 5−14 днів; дітям віком від 12 до 18 років: 50 мг кожні 12 год. протягом 5−14 днів.
гіперчутливість до активної речовини чи до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ, а також до інших ЛЗ тетрациклінового ряду; пацієнти, які мають гіперчутливість до а/б тетрациклінового ряду.
сепсис/септичний шок, абсцеси, інфекції, пневмонія; подовження активованого часткового тромбопластинового часу, подовження протромбінового часу; тромбоцитопенія, підвищення міжнародного нормалізованого співвідношення (INR); гіпопротеїнемія, гіпоглікемія; запаморочення, флебіти, тромбофлебіти; нудота, блювання, діарея, біль у черевній порожнині, диспепсія, анорексія, г. панкреатит; підвищення рівня АСТ, АЛТ в сироватці крові, гіпербілірубінемія, жовтяниця, ушкодження печінки, здебільшого холестатичні; свербіж, висипання; порушення загоєння, реакції у місці ін’єкц., головний біль, запалення, біль, набряк, флебіт у місці ін’єкц.; підвищення рівня амілази, азоту сечовини в крові; псевдомембранозний коліт; надмірний ріст нечутливих до а/б м/о, включаючи гриби; частота невідома: анафілактичні чи анафілактоїдні реакції, печінкова недостатність, тяжкі шкірні реакції (с-м Стівенса−Джонсона); побічні реакції, властиві а/б тетрациклінового ряду: підвищена чутливість до світла, псевдотумор мозку, панкреатит, антианаболічна дію, яка призводить до підвищення рівня азоту сечовини в крові, азотемії, ацидозу та гіперфосфатемія; в період розвитку зубів - стійка зміна забарвлення зубів.