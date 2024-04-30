ТРИМЕПЕРИДИН (TRIMEPERIDINUM) Діюча речовина
впливає на ЦНС, а також на гладку мускулатуру внутрішніх органів; сповільнюючи діяльність ЦНС, пригнічує відчуття болю, дихальний, кашльовий та блювотний центри; збуджує центр блукаючого нерва (уповільнює ЧСС), окорухового нерва (звуження зіниці), блювотний центр в І фазі дії; підсилює дію ЛЗ анестезії, полегшує настання сну, коли він утруднений внаслідок болю; за впливом на ЦНС слабший морфін; сприяє виникненню регулярних скорочень матки в разі дискоординованої родової діяльності, прискорюючи процес пологів, зменшує родові болі; може викликати психічну та фізичну залежність.
зменшення сильного болю в разі поранень, переломів кісток, опіків, ІМ, г. панкреатиту, ниркових, печінкових і кишкових колік, при злоякісній пухлині, після хірургічних операцій; зменшення родових болів; сприяння родовій діяльності в разі дисфункції шийки матки, при відсутності можливості проводити епідуральну анестезію і якщо народження дитини прогнозується не раніше ніж через 2 год.; премедикація перед операцією.
застосовують в/м, п/ш, в екстрених випадках - в/в; для дорослих середня терапевтична доза становить 10-40 мг тримеперидину г/х (0,5-2 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл), введення дози можна повторювати кожні 4 год.; максимальна разова доза для дорослих - 40 мг, МДД ‒ 160 мг; премедикація: п/ш, в/м 20-30 мг (1-1,5 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл) разом з 0,5 мг атропіну за 30-45 хв. до операції, у невідкладних випадках - в/в; післяопераційний період (для знеболення та проти шоку): п/ш 20 мг (1 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл); знеболення пологів: п/ш 20-40 мг (1-2 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл); при необхідності ін’єк. повторити через 2‒3 год.
підвищена чутливість до тримеперидину; пригнічення дихання; обструктивні захворювання дихальних шляхів, БА; паралітичний ілеус, ризик його розвитку; болі неясного походження в животі; підвищений ВЧТ, ЧМТ; інтоксикація алкоголем; судоми; стан коми; феохромоцитома; одночасне застосування з інгібіторами МАО, а також протягом 2 тижнів після припинення їх застосування; дитячий вік до 2 років; вік понад 65 років; період вагітності або годування груддю.
нудота, блювання, запор, відчуття сухості у роті; свербіж, кропив’янка, висипи, анафілактичні реакції (після в/в введення); дезорієнтація, занепокоєння, зміни настрою, галюцинації, дисфорія; запаморочення, сонливість; міоз, двоїння в очах; артеріальна гіпотензія, брадикардія, тріпотіння серця; пригнічення дихання; загальна слабкість; залежність; с-м абстиненції; частота невідома ‒ контактний дерматит, головний біль, ортостатична гіпотензія, підвищений ВЧТ, спазми жовчовивідних шляхів, утруднене сечовипускання, ригідність м’язів, судоми, зменшення лібідо/потенції, посилене потовиділення, почервоніння обличчя, гіпотермія, біль та запалення в місці введення, зміни показників ферментів печінки, гіперглікемія.