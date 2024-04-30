застосовують в/м, п/ш, в екстрених випадках - в/в; для дорослих середня терапевтична доза становить 10-40 мг тримеперидину г/х (0,5-2 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл), введення дози можна повторювати кожні 4 год.; максимальна разова доза для дорослих - 40 мг, МДД ‒ 160 мг; премедикація: п/ш, в/м 20-30 мг (1-1,5 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл) разом з 0,5 мг атропіну за 30-45 хв. до операції, у невідкладних випадках - в/в; післяопераційний період (для знеболення та проти шоку): п/ш 20 мг (1 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл); знеболення пологів: п/ш 20-40 мг (1-2 мл р-ну д/ін’єк. 20 мг/мл); при необхідності ін’єк. повторити через 2‒3 год.