ТЕЛЬБИВУДИН (TELBIVUDINUM) Діюча речовина
є синтетичним аналогом нуклеозиду тимідину, якому притаманна активність до полімерази ДНК вірусу гепатиту В; відбувається активне фосфорилювання її клітинними кіназами до активної трифосфатної форми, телбівудин-5’-трифосфат гальмує полімеразу ДНК вірусу гепатиту В (зворотна транскриптаза), конкуруючи з природним тимідин-5’-трифосфатом; включення телбівудин-5’-трифосфату до вірусної ДНК спричиняє обрив ланцюга ДНК, і це гальмує реплікацію вірусу гепатиту В; є інгібітором синтезу як першої нитки вірусу гепатиту В (50% ефективна концентрація 0,4 - 1,3 мкМ), так і другої нитки (50% ефективна концентрація 0,12 - 0,24 мкМ); телбівудин-5’-трифосфат у концентраціях до 100 мкМ нездатний гальмувати клітинні ДНК полімерази a, b і g.
хр. гепатит В у пацієнтів з наявними ознаками реплікації вірусу і активного запалення печінки; показання визначені на основі вірусологічних, серологічних, біохімічних та гістологічних реакцій, які спостерігалися у пацієнтів з хр. гепатитом В, позитивних і негативних на антиген вірусу гепатиту В (НВеАg).
доза для дорослих становить 600 мг (1 табл.) 1 р/добу; табл. приймають р/os з їжею або окремо; оптимальна тривалість лікування не встановлена.
підвищена чутливість до інгредієнтів препарату; комбінація телбівудину з пегільованим або стандартним інтерфероном α.
запаморочення, головний біль; периферична нейропатія, дисгевзія, гіпестезія, парестезія, ішіас; кашель; підвищення рівня амілази в крові, діарея, підвищення рівня ліпази в крові, нудота, біль у животі; підвищення рівня АЛТ, АСТ в крові; висипання; підвищення рівня КФК в крові; артралгія, міалгія, міопатія/міозит, біль у кінцівках, біль у спині, м’язовий спазм, біль у шиї, біль у боку; втома; нездужання.