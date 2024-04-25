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Активні речовини — “С”СРІБЛА ПРОТЕЇНАТ (SILVER PROTEINATE)

СРІБЛА ПРОТЕЇНАТ (SILVER PROTEINATE) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Протаргол краплі вушні/назальні, 2 %, флакон, 10 мл, № 1; Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Протаргол Краплі вушні/назальні, 2 %, флакон, 10 мл, № 1 Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
В 805 аптеках
від 83,84 грн
Ціни в аптеках
Протаргол Бебі® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,1 г, флакон, + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл, + вода д/ін конт однодоз 10 мл, № 1; Исток-Плюс
Протаргол Бебі® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,1 г, флакон, + вода для ін'єкцій контейнер однодозовий 10 мл, + вода д/ін конт однодоз 10 мл, № 1 Исток-Плюс
В 657 аптеках
від 72,30 грн
Ціни в аптеках
Протаргол® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл, з назальним розпилювачем, з назал. розпилювачем, № 1; Исток-Плюс
Протаргол® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з розчинником в контейнері однодозового 10 мл, з назальним розпилювачем, з назал. розпилювачем, № 1 Исток-Плюс
В 365 аптеках
від 70,70 грн
Ціни в аптеках
Протаргол® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею, з мірн пристр та кришк-крапел, № 1; undefined
Протаргол® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею, з мірн пристр та кришк-крапел, № 1
В 241 аптеці
від 75,25 грн
Ціни в аптеках
Аргол краплі вушні/назальні, 2 %, флакон з кришкою-крапельницею, 10 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аргол Краплі вушні/назальні, 2 %, флакон з кришкою-крапельницею, 10 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
від 86,40 грн
Ціни в аптеках
Протаргол® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл, з розч контейнер однодоз 10 мл, № 1; Исток-Плюс
Протаргол® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з розчинником в контейнері однодозовому 10 мл, з розч контейнер однодоз 10 мл, № 1 Исток-Плюс
В 28 аптеках
від 78,45 грн
Ціни в аптеках
Протаргол Бебі® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,1 г, флакон, з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею, з мірн пристр та кришк-крапел, № 1; undefined
Протаргол Бебі® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,1 г, флакон, з мірним пристрієм та кришкою-крапельницею, з мірн пристр та кришк-крапел, № 1
В 2 аптеках
від 82,85 грн
Ціни в аптеках
Протаргол® порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з мірним пристрієм та назальним розпилювачем, з мірн пристр та назал розпил, № 1; undefined
Протаргол® Порошок для розчину для інтраназального застосування, 0,2 г, флакон, з мірним пристрієм та назальним розпилювачем, з мірн пристр та назал розпил, № 1
Немає в наявності

фармакодинаміка. Срібла протеїнат є органічною сполукою. Це колоїдне срібло, стабілізоване альбумінатами. Має вигляд світло-коричневого порошку, який повільно, але легко розчиняється у воді (1:2). Є антисептичним засобом. Р-н протеїната срібла чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію щодо штамів Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp. та ін. Доведено властивості сполуки знищувати як бактерії, так і грибкову мікрофлору, у зв’язку з чим при його застосуванні не розвивається дисбіоз.
Володіє протизапальним та в’яжучим ефектами, має імуномодулюючі та противірусні властивості (іони срібла можуть інактивувати віруси грипу, окремі аденовіруси та ентеровіруси).
При попаданні на слизову оболонку активні іони срібла проникають всередину мікроорганізмів, руйнуючи їх оболонки та порушуючи низку процесів мікробної життєдіяльності. Так, іони срібла вступають у взаємодію з карбоксильними і аміногрупами пептидогліканів, таким чином змінюючи їхню структуру і стійкість. До того ж Ag+ вбудовуються у дихальні ферменти мікробної клітини. В результаті порушуються процеси транспорту кисня і, як наслідок, мікроб гине.
Застосування р-ну протеїната срібла сприяє формуванню захисної плівки на слизовій оболонці повітроносних шляхів, що є бар’єром для проникнення збудників. Засобу притаманна деяка судинозвужувальна дія, що сприяє зменшенню набряклості слизової оболонки та закладеності носових ходів.
Фармакокінетика. При топічному застосуванні сполука майже не абсорбується.

при захворюваннях слизових оболонок як антисептичний та в’яжучий засіб.

дітям у віці до 3 років застосовується 1% р-н інтраназально.
У дітей віком ≥3 років та дорослих застосовують 2% р-н інтраназально або у вушний прохід.

гіперчутливість до компонентів препарату.

можливі свербіж, кропив’янка, дерматит, ангіоневротичний набряк, розвиток анафілактичного шоку.
Також може виникнути невиражене подразнення або відчуття печіння у місті застосування.
При тривалому застосуванні спостерігались випадки накопичення в організмі Ag+ з блакитно-сірою пігментацією шкіри та слизових оболонок.

не можна застосовувати з епінефрином та сульфатом цинку.
При сумісному застосуванні з папаїном ймовірне зниження ефекту останнього.

при тривалому застосуванні можливе ураження печінки, міокарда, ЦНС з розвитком порушень пам’яті.