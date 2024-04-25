фармакодинаміка. Срібла протеїнат є органічною сполукою. Це колоїдне срібло, стабілізоване альбумінатами. Має вигляд світло-коричневого порошку, який повільно, але легко розчиняється у воді (1:2). Є антисептичним засобом. Р-н протеїната срібла чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію щодо штамів Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp. та ін. Доведено властивості сполуки знищувати як бактерії, так і грибкову мікрофлору, у зв’язку з чим при його застосуванні не розвивається дисбіоз.

Володіє протизапальним та в’яжучим ефектами, має імуномодулюючі та противірусні властивості (іони срібла можуть інактивувати віруси грипу, окремі аденовіруси та ентеровіруси).

При попаданні на слизову оболонку активні іони срібла проникають всередину мікроорганізмів, руйнуючи їх оболонки та порушуючи низку процесів мікробної життєдіяльності. Так, іони срібла вступають у взаємодію з карбоксильними і аміногрупами пептидогліканів, таким чином змінюючи їхню структуру і стійкість. До того ж Ag+ вбудовуються у дихальні ферменти мікробної клітини. В результаті порушуються процеси транспорту кисня і, як наслідок, мікроб гине.

Застосування р-ну протеїната срібла сприяє формуванню захисної плівки на слизовій оболонці повітроносних шляхів, що є бар’єром для проникнення збудників. Засобу притаманна деяка судинозвужувальна дія, що сприяє зменшенню набряклості слизової оболонки та закладеності носових ходів.

Фармакокінетика. При топічному застосуванні сполука майже не абсорбується.