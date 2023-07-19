після очищення поверхні опіку або іншої рани наносять тонким шаром (2-4 мм) на ушкоджену ділянку 1-2 р/добу, під стерильну пов’язку або відкритим способом, у тяжких випадках - до 4 р/добу; важливо, щоб уражені ділянки шкіри були весь час вкриті шаром крему або мазі; лікування триває зазвичай 10-14 днів; перед кожним наступним нанесенням уражену поверхню необхідно промити 0,9% р-ном натрію хлориду або р-ном антисептика для видалення залишків крему або мазі та ранового ексудату; застосовують до повного загоєння рани або до моменту, коли поверхня рани буде підготовлена до відповідного хірургічного втручання; максимальна разова доза мазі - 300 г.