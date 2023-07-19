СУЛЬФАДІАЗИН СРІБЛА* (SULFADIAZINI ARGENTI*) Діюча речовина
має антимікробну дію на грам(+) і грам(-) мікроби і гриби; активність препарату зумовлена іонами срібла, які вивільняються в рані в результаті помірної дисоціації сульфадіазину срібла, яку доповнює сульфадіазин (сульфаніламід); іони срібла зв’язуються з ДНК бактерій і забезпечують бактеріостатичну і бактерицидну дію і не впливають на клітини шкіри та підшкірних тканин.
профілактика інфікування та лікування інфікованих опіків і ран, пролежнів, виразок, лікування термічних та хімічних опіків, поверхневих ран зі слабкою ексудацією саден; профілактика інфікування при трансплантації шкіри.
після очищення поверхні опіку або іншої рани наносять тонким шаром (2-4 мм) на ушкоджену ділянку 1-2 р/добу, під стерильну пов’язку або відкритим способом, у тяжких випадках - до 4 р/добу; важливо, щоб уражені ділянки шкіри були весь час вкриті шаром крему або мазі; лікування триває зазвичай 10-14 днів; перед кожним наступним нанесенням уражену поверхню необхідно промити 0,9% р-ном натрію хлориду або р-ном антисептика для видалення залишків крему або мазі та ранового ексудату; застосовують до повного загоєння рани або до моменту, коли поверхня рани буде підготовлена до відповідного хірургічного втручання; максимальна разова доза мазі - 300 г.
гіперчутливість до сульфаніламідів або до компонентів препарату; порфірія; генетичний дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (при застосуванні на великих поверхнях може виникнути гемоліз); гнійні рани та опікові рани з рясною ексудацією (недоцільно); недоношені діти, новонароджені і діти у віці до 3 міс (небезпека виникнення білірубінової енцефалопатії, ядерної жовтяниці).
лейкопенія, підвищення осмолярності сироватки крові, реакції гіперчутливості, подразнення та почервоніння шкіри, свербіж, відчуття печіння, біль при нанесенні, висипи, зміна кольору шкіри на сірий під дією сонячного світла (аргірія - пігментація, спричинена відкладенням срібла), фотосенсибілізація, некроз шкіри, гіперпігментація, контактний дерматит, нежить та астма алергічного походження, нудота, блювання, діарея, глосит, біль у суглобах, головний біль, сплутаність свідомості, судоми, анемія, тромбоцитопенія, еозинофілія, медикаментозна гарячка, порушення функції та некроз печінки, інтерстиціальний нефрит, кристалурія, АР, шкірні реакції, вузликова еритема, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ексфоліативний дерматит, холестатичний гепатоз, недостатність фолієвої кислоти.