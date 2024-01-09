селен є металоїдом, близьким за властивостями до сірки, та одним з найбільш необхідних мікроелементів для організму людини та тварин.

Фармакодинаміка. Селен має кілька багатообіцяючих ролей в організмі людини, таких як антиоксидантна, протизапальна, антимутагенна, антиканцерогенна, противірусна, антибактеріальна та протигрибкова дія, підтримання гомеостазу кісткової тканини.

Вроджені та адаптивні імунні реакції проти бактеріальних та паразитарних інфекцій залежать від достатньої кількості селену. Селен бере участь у стимуляції синтезу антитіл, особливо IgG та IgM, та активації Т-хелперів поряд з цитотоксичними Т- та NK-клітинами. Він також бере участь у стимуляції міграції фагоцитуючих клітин та у фагоцитозі.

Селен є незамінним мікроелементом для підтримки нормального обміну речовин; грає допоміжну роль у продукції та секреції адипокіну лептину, який пригнічує відчуття голоду.

Відома важливість селену для розвитку нервової системи та здоров’я нейронів, нові дані вказують на критичну роль селену у нейрогенезі у дорослих осіб, а також на можливість прямого впливу на активність нейронів шляхом модулювання окисно-відновних сигнальних подій. Стан ЦНС, через високу швидкість метаболізму та продукцію АФК, значною мірою залежить від адекватного постачання селену.

Селен відіграє важливу роль у фертильності, імплантації ембріона, формуванні та функціонуванні плаценти, синтезі тестостерону, сперматогенезі, а також рухливості сперматозоїдів.

Сполуки селену виявляють свої цитотоксичні ефекти, діючи як прооксиданти і, отже, змінюючи окисно-відновний гомеостаз пухлинних клітин. Селен проявляє свою прооксидантну активність на трьох різних рівнях: окиснення тіольних фрагментів білків і ферментів, що каталізується селеном; реакція селену з глутатіоном; продукція аніонів супероксиду та утворення високореактивних сполук. Метильовані похідні селену викликають апоптоз у клітинах карциноми молочної залози, гепатоми та нейробластоми.

Неорганічні сполуки селену сприяють генотоксичному стресу, який може мати низку терапевтичну цінність та підвищену загрозу проліферації злоякісних пухлин. Навпаки, органічні сполуки селену зберігають значну протипухлинну активність поряд з підвищеною здатністю запобігати метастазуванню, мають менше системних та побічних ефектів.

У дерматології селен у формі сульфіду грає альтернативну роль з кількома механізмами дії. При лікуванні себорейного дерматиту, лупи та висівкового лишаю сульфід селену діє як засіб, що пригнічує ріст грибів. Цитостатичний ефект сульфіду селену на епідерміс зменшує швидкість мітозу та обіг клітин у базальному шарі, що приводить до зменшення швидкості утворення рогового шару та обмежує розвиток кератозу. Сульфід селену блокує ферменти, які беруть участь у зростанні епітеліальної тканини. Нарешті, дослідження показують, що сульфід селену збільшує швидкість виділення шкірного сала.

Люди, які споживають щодня менше ніж 15 мкг селену, мають схильність до захворювань, пов’язаних з дефіцитом селену.

До групи ризику дефіциту селену належать вагітні та жінки, які годують грудьми, пацієнти, які отримують парентеральне харчування, вегетаріанці та люди, які страждають від недоїдання або мальабсорбції. Рівень селену в сироватці крові нижче норми спостерігається у людей, які зловживають алкоголем, хворих на застійну кардіоміопатію, з гострим інфарктом міокарда, ІХС, злоякісними новоутвореннями, цирозом печінки та на діалізі.

Дефіцит селену та пригнічення експресії селенопротеїнів пов’язано з вищими рівнями запальних цитокінів у різних тканинах, включаючи ШКТ, матку, молочну залозу та ін. Дефіцит селену проявляється розвитком некротизуючої кардіоміопатії, периферичної міопатії, зниженням м’язового тонусу та порушеннями провідності, змінами придатків шкіри (стоншення волосся, помутніння нігтьової платівки) та анемією. Численні епідеміологічні дослідження виявили зв’язок між дефіцитом селену та підвищеним ризиком розвитку низки патологій, включаючи рак, нейродегенеративні, серцево-судинні та інфекційні захворювання. Дефіцит селену у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику пов’язаний із посиленням тяжкості перебігу патології.

Фармакокінетика. Абсорбція. Механізми всмоктування селену у кишечнику (переважно у дванадцятипалій та тонкій кишці) різняться залежно від форми їснування хімічного елементу (так, наприклад, селенат імпортується через Na+/K+/Cl–-котранспортер або ОН-антипортер, селеніт — шляхом Na+-незалежного пасивного транспорту, а органічні форми — селенометіонін, селеноцистеїн — за допомогою Na+-залежних переносників амінокислот). Іони селенату і селенометіонін надходять у кровотік переважно у незміненому вигляді, тоді як селеніт активно метаболізується у клітинах. В середньому 85–95% дози органічних сполук селену всмоктується у кишечнику, тоді як у разі неорганічних сполук — лише 10%. Так, пероральна біодоступність мікроелементу у вигляді L-селенометіоніну становить 90%. Час досягнення С max — 9,17 год.

Розподіл. У людей 85% введеного в/в 75Se зв’язувалося з білками протягом 4–6 год та 95% — через 24 год. Після надходження у кров селен транспортується у вигляді селенопротеїну Р. Також зв’язується з α- та β-глобулінами (які мають велику спорідненість до селену), ЛПНЩ та ЛПДНЩ. Локальне поглинання Se із плазми крові відбувається за допомогою ендоцитозу, опосередкованого рецепторами сімейства аполіпопротеїнів.

Як органічні, так і неорганічні форми селену широко розподіляються у різних тканинах організму та виконують важливі біологічні функції, насамперед за рахунок регуляції синтезу селенопротеїнів. Селенопротеїни людини являють собою низку з 25 білків, що містять селен, для синтезу яких потрібна вставка селеновмісного гомолога цистеїну. Селенопротеїни беруть участь у широкому спектрі клітинних функцій, зокрема у серцево-судинній та репродуктивній системах, у діяльності та процесах відновлення головного мозку, регуляції вуглеводного обміну. Основна роль таких селенопротеїнів, як глутатіонпероксидази, тіоредоксинредуктази та йодтироніндейодинази, полягає в тому, щоб діяти як важливі внутрішньоклітинні антиоксиданти у запобіганні окисному пошкодженню. Велике значення селену в цих антиоксидантних білках пов’язане із зменшенням вираженості процесів атеросклерозу шляхом запобігання окисненню ЛПНЩ. Селенопротеїни також відіграють важливу роль у синтезі гормонів щитоподібної залози, у регуляції росту, розвитку та диференціювання, функції м’язів, реакцій запалення, неспецифічної іммунної відповіді, хемотаксису та фагоцитозу, впливають на репродукцію. Під час процесу загоєння ран деякі селенопротеїни, зокрема глутатіонпероксидази 1 та 4, селенопротеїн S та селенопротеїн P, об’єднуються для виконання різних реакцій, таких як антиоксидантна активність, інгібування запальних цитокінів та елімінація пероксинітрату (іона суперрадикалу) у запальній фазі.

Метаболізм. Селен спочатку метаболізується до селенофосфату та селеноцистеїну. Селенометіонін піддається транссульфурації (здебільшого у печінці) з утворенням селеноцистеїну, а потім за допомогою Sec-ліази утворюється селенід.

Селен метаболізується до різних сполук з невеликою молекулярною масою. Ці біоактивні метаболіти включають селенід водню та метильовані сполуки селену, такі як метилселенінова кислота. Добавки селену зазвичай доступні у формі селеніту натрію, який метаболізується в селенід за допомогою кон’югації глутатіону і подальшого відновлення глутатіонредуктазами або тіоредоксинредуктазою 1. Селенід далі метаболізується в селеноцистеїн за допомогою цистеїнсинтаз і селенофосфат за допомогою селенофосфатсинтаз; також поступово метаболізується до метилселенолу, диметилселеніду, триметилселенонію. Селеноцистеїн розщеплюється до метилселенолу, пірувату та аміаку під дією цистеїн-β-ліази. Селеноцистеїн реагує з киснем з утворенням оксиду, який спонтанно розкладається до метилселенової кислоти, пірувату та аміаку. Метилселенова кислота може бути перетворена на метилселенол шляхом кон’югації з тіоловими групами білків, таких як глутатіон.

Деякі кишкові мікроорганізми потребують селен для нормальних метаболічних функцій. При метаболізмі вони продукують в кишечнику з селенометіоніну леткі метильовані сполуки селену (такі як диметилдиселенід), які виводяться з організму, таким чином захищаючи господаря від токсичності через високий рівень Se.

Люди з генотипом AA або AG INMT можуть метаболізувати Se до іонів триметилселенонію, тим самим виділяючи більше Se та потенційно знижуючи токсичність його високих доз.

Найбільший вміст селену виявляється у печінці, нирках, яєчках, щитоподібній та підшлунковій залозах, гіпофізі, лімфатичних вузлах, а також у волоссі та нігтях. Скелетні м’язи є основним місцем зберігання селену, на них припадає приблизно 28–46% загального пулу цього мікроелементу. Селен також відкладається у вигляді селенометіоніну, насамперед в нирках та печінці.

Виведення. Спостерігалося збільшення Т ½ при постійному прийомі дози селену. Для 1–2-го дня Т ½ становив 1,7 доби, на 2–3-й день — 3 доби, на 3–14-й день — 11,1 доби. Se виводиться з організму з повітрям, що видихається, у вигляді летючого диметилселеніду, що утворюється при метилюванні Se, і (переважно) з сечею у вигляді розчинного іона триметилселенонію. Екскреція селену значно посилюється при його надмірному надходженні до організму. Летючий диметилселенід обумовлює типовий неприємний запах повітря, що видихається, при інтоксикації селеном. Зазвичай сеча також містить селеноцукри, а саме 1-β-метилселено-N-ацетил-d-галактозамін та його попередник глутатіон-селено-N-ацетил-d-галактозамін. Кількість 1-β-метилселено-N-ацетил-d-галактозаміну стабілізується при дозах близько 2 мкг, після чого кількість, що виводиться у вигляді триметилселенонію, збільшується. Деяка кількість селену також виділяється з калом при пероральному застосуванні.