СТРОФАНТИН* (STROPHANTINUM*) Діюча речовина
серцевий глікозид, виділений із strophanthus gratus, це один із головних «полярних» серцевих глікозидів; чинить кардіотонічну дію, підвищує силу і швидкість скорочень міокарда (позитивний інотропний ефект), знижує ЧСС (негативний хронотропний ефект), зменшує AV-провідність (негативний дромотропний ефект); при СН збільшує ударний і хвилинний об’єм серця, поліпшує спорожнення шлуночків, що призводить до покращання кровообігу.
г. СН; хр. СН ІІb-III стадії (III-IV стадії за класифікацією NYHA), суправентрикулярна тахікардія, мерехтлива аритмія.
застосовувати дорослим в/в у дозі 1-2 мл (розчинити у 10-20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду), вводити повільно впродовж 5-6 хв, 1 або 2 р/добу, краще вводити препарат в/в краплинно - для цього 1 мл препарату розчинити у 100 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду, краплинне введення зменшує вірогідність токсичних проявів, через 1 год після в/в введення необхідно здійснювати ЕКГ-контроль, при виникненні частої, групової або політопної шлуночкової екстрасистолії введення препарату необхідно припинити, а наступну дозу зменшити у 2 рази, при необхідності разову дозу можна збільшити, для чого з інтервалом 0,5-2 год вводити додатково 0,1-0,15 мг (0,2-0,3 мл), при цьому максимальна разова доза не має перевищувати 0,25 мг, а добова - 1 мг (4 мл).
підвищена чутливість до компонентів препарату, глікозидна інтоксикація, констриктивний перикардит, г.ІМ, шлуночкова тахікардія, виражена брадикардія, AV-блокада II та III ступенів, СССВ, гіперкальціємія, гіпокаліємія, ізольований мітральний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, перикардит, г. міокардит, ендокардит, виражений кардіосклероз, с-м каротидного синуса, аневризма грудного відділу аорти, с-м Вольфа-Паркінсона-Уайта.
головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, підвищена втомлюваність, сонливість, порушення сну, психічні розлади (депресія, галюцинації, деліріозний психоз); порушення зору; зниження апетиту, нудота, блювання, діарея, у тяжких випадках - брижовий інфаркт; гінекомастія у чоловіків; тромбоцитопенічна пурпура, петехії, носові кровотечі; порушення ритму серця (брадиаритмія, шлуночкова тахікардія) та провідності (AV-блокада); анафілактичні реакції, кропив’янка, АР; зміни в місці введення.