застосовувати дорослим в/в у дозі 1-2 мл (розчинити у 10-20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду), вводити повільно впродовж 5-6 хв, 1 або 2 р/добу, краще вводити препарат в/в краплинно - для цього 1 мл препарату розчинити у 100 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду, краплинне введення зменшує вірогідність токсичних проявів, через 1 год після в/в введення необхідно здійснювати ЕКГ-контроль, при виникненні частої, групової або політопної шлуночкової екстрасистолії введення препарату необхідно припинити, а наступну дозу зменшити у 2 рази, при необхідності разову дозу можна збільшити, для чого з інтервалом 0,5-2 год вводити додатково 0,1-0,15 мг (0,2-0,3 мл), при цьому максимальна разова доза не має перевищувати 0,25 мг, а добова - 1 мг (4 мл).