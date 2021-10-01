СТАВУДИН (STAVUDINUM) Діюча речовина
противірусна дія; аналог тимідину; активний in vitro відносно ВІЛ у клітинах людини; пригнічує зворотну транскриптазу ВІЛ внаслідок конкуренції з природним субстратом; пригнічує синтез вірусної ДНК через індукцію термінування ланцюгів ДНК; пригнічує клітинну ДНК-полімеразу g через пригнічення синтезу мітохондріальної ДНК; дані щодо розвитку резистентності ВІЛ до ставудину in vivo обмежені, як і щодо перехресної резистентності до інших аналогів нуклеозидів.
застосовується у комбінованому лікуванні ВІЛ-інфікованих хворих.
застосовувати внутрішньо, бажано приймати принаймні за 1 годину до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води (не менше 100 мл), якщо це неможливо, то препарат слід приймати разом з легкою їжею. Дорослим та дітям старше 12 років - при масі тіла більше 60 кг - 40 мг 2 р/добу кожні 12 год,; при масі тіла менше 60 кг рекомендовано 30 мг 2 р /добу кожні 12 год; діти з масою тіла до 30 кг - 1 мг/кг 2 р/добу кожні 12 год; при масі тіла від 30 - 30 мг 2 р /добу кожні 12 год.
гіперчутливість до препарату; тяжкі порушення функції печінки.
периферична нейропатія; панкреатит різного ступеня тяжкості; молочнокислий ацидоз та жировий гепатоз; диспепсія (нудота/блювання, розлад травлення, пронос або запор, почуттям важкості в ділянці печінки); підвищення трансаміназ печінки АЛАТ/АСАТ, ліпази, с-м імунної реактивації (запальна реакція на асимптоматичний або залишковий опортуністичний патоген), ліподистрофія, остеонекроз, анемія, лімфаденопатія, тромбоцитопенія, нейтропенія, макроцитоз, гінекомастія, підвищена втомлюваність, астенія (загальна слабкість), пропасниця, озноб, ліпоатрофія, асимптоматична гіперлактемія, лактат-ацидоз (у деяких випадках із м’язовою слабкістю), анорексія, гіперглікемія, ЦД, артралгія, міалгія, парестезії та периферичний неврит, запаморочення, порушення сну, головний біль, безсоння, порушення мислення, сонливість, рухова слабкість (найчастіше спостерігається при симптоматичній гіперлактемії або лактат- ацидозі), депресія, тривога, емоційна лабільність, висипання, свербіж, кропив’янка.