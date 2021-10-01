застосовувати внутрішньо, бажано приймати принаймні за 1 годину до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води (не менше 100 мл), якщо це неможливо, то препарат слід приймати разом з легкою їжею. Дорослим та дітям старше 12 років - при масі тіла більше 60 кг - 40 мг 2 р/добу кожні 12 год,; при масі тіла менше 60 кг рекомендовано 30 мг 2 р /добу кожні 12 год; діти з масою тіла до 30 кг - 1 мг/кг 2 р/добу кожні 12 год; при масі тіла від 30 - 30 мг 2 р /добу кожні 12 год.