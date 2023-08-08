САЛМЕТЕРОЛ (SALMETEROLUM) Діюча речовина
частковий агоніст b2-адренорецепторів пролонгованої дії; призначають для підтримуючої терапії й з метою профілактики бронхоспазма; ефективний для попередження нічних нападів ядухи, попереджує бронхоспазм, викликаний фізичним навантаженням; селективний агоніст b2-адренорецепторів пролонгованої дії (12 год); є більш ефективним засобом для попередження гістамініндукованого бронхоспазму та викликає більш тривалу (не менше 12 год) бронходилатацію, ніж агоністи b2-адренорецепторів короткої дії; сильний і довготривалий інгібітор звільнення з опасистих клітин гістаміну, лейкотрієнів та простагландину D2; пригнічує ранню та пізню стадію АР; після введення однієї дози пригнічення пізньої стадії триває до 30 год, коли бронходилатаційний ефект вже відсутній; одноразове застосування зменшує гіперреактивність бронхів; має додаткову, не бронходилатаційну активність, однак повне клінічне значення цього не до кінця вивчене; механізм цієї активності відмінний від протизапального ефекту ГК, застосування яких не слід припиняти або зменшувати дозу при застосуванні сальметеролу.
регулярне симптоматичне додаткове лікування оборотної обструкції дихальних шляхів при БА, включаючи пацієнтів із нічними нападами астми, симптоми хвороби яких недостатньо контролюються застосуванням інгаляційних кортикостероїдів; лікування хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ); попередження нападів астми, спровокованих фізичним навантаженням.
для досягнення повного терапевтичного ефекту при лікуванні оборотної обструкції дихальних шляхів необхідно регулярне застосування препарату; при астмі дорослим та дітям старше 12 років рекомендовано 2 інгаляції (2 х 25 мкг) 2 р/добу, при тяжкій обструкції дихальних шляхів дозу можна збільшити до 4 інгаляцій (4 х 25 мкг) 2 р/добу; дітям старше 4 років - 2 інгаляції (2 х 25 мкг) 2 р/добу; недостатність клінічних даних застосування для лікування дітей до 4 років не дозволяє призначати препарат хворим цієї вікової групи; при ХОЗЛ: дорослим по 2 інгаляції (2 х 25 мкг сальметеролу) 2 р/добу, дітям препарат для цього показання не призначається.
гіперчутливість до компонентів препарату.
висипання; анафілактична реакція, включаючи набряк та ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілактичний шок; гіпокаліємія, гіперглікемія; нервозність; безсоння; тремор і головний біль; запаморочення; прискорене серцебиття; тахікардія; порушення серцевого ритму, включаючи передсердну фібриляцію, суправентрикулярну тахікардію та екстрасистолію; подразнення ротоглотки та парадоксальний бронхоспазм; нудота; судоми м’язів; артралгія; неспецифічний біль у грудях.