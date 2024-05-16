САЛЬБУТАМОЛ (SALBUTAMOLUM) Діюча речовина
у терапевтичних дозах діє на бета-2-адренорецептори мускулатури бронхів з мінімальною або повною відсутністю дії на бета-1-адренорецептори серця, забезпечуючи швидку (протягом 5 хв) та короткодіючу (4-6 год) бронходилатацію у хворих з оборотною обструкцією дихальних шляхів.
аерозоль: короткотривале (від 4 до 6 год) розширення бронхів зі швидким початком (приблизно протягом 5 хв) при обструкції дихальних шляхів; купірування нападів ядухи, при захворюваннях, що супроводжуються обструкцією дихальних шляхів, таких як БА; профілактика приступів бронхоспазму, пов’язаних з дією алергену або спричинених фізичним навантаженням; у комплексній терапії хворих на БА; р-н д/інгал.:лікування дорослих та дітей віком від 4 років, для швидкого купірування г. нападів БА, а також для лікування хворих із хр. обструктивним бронхітом, які не реагують на традиційну терапію.
інгаляційно - дозований аерозоль, 100 мкг/доза; дорослі (включаючи пацієнтів літнього віку): для купірування г. бронхоспазму 100-200 мкг (1-2 інгаляції); профілактично, перед фізичним навантаженням або очікуваним контактом з алергенами 200 мкг (2 інгаляції) за 10-15 хв до очікуваного контакту з алергеном або до фізичного навантаження; при тривалій підтримуючій терапії 200 мкг (2 інгаляції 4 р/добу; діти від 4 років: для купірування г. бронхоспазму 100-200 мкг (1-2 інгаляції); профілактично, перед фізичним навантаженням або очікуваним контактом з алергенами 100-200 мкг (1-2 інгаляції) за 10-15 хв до фізичного навантаження або до очікуваного контакту з алергеном; при тривалій підтримуючій терапії 200 мкг (2 інгаляції) 4 р/добу; загальна добова доза не вище 800 мкг (8 інгаляцій); небули - дорослі (в т.ч. пацієнти літнього віку): звичайна початкова доза інгаляційно 2,5 мг, вона може бути збільшена до 5 мг; повторювати інгаляцію можна до 4 р/добу; для лікування дорослих з тяжкою обструкцією дихальних шляхів дози можуть бути збільшені до 40 мг/добу, лікування проводити у стаціонарних умовах під наглядом лікаря; діти: до 4 років слід застосовувати інші лікарські форми препарату; клінічна ефективність шляхом небулізації у дітей віком до 18 місяців не встановлена; р-н для ін’єкцій: можна вводити в/м, в/в (повільно); в/м - 0,5 мг з розрахунку 8 мкг на 1 кг маси тіла кожні 4 год; в/в (повільно) 0,25 мг з розрахунку 4 мкг на 1 кг маси тіла.
гіперчутливість до препарату; період вагітності та годування груддю; сальбутамол у формі аерозолю для інгаляцій при передчасних пологах та у випадках загрози аборту не застосовується.
реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив’янку, бронхоспазм, ларингоспазм, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, артеріальна гіпотензія та колапс; гіпокаліємія, гіперглікемія; лактоацидоз; тремор, головний біль; психомоторне збудження, гіперактивність, нервозність, запаморочення, безсоння, дезорієнтація, порушення пам’яті, агресивність, панічний стан, галюцинації, суїцидальні спроби, шизофреноподобні розлади; шум у вухах, запаморочення, нудота, блювання; тахікардія; пришвидшене серцебиття, біль у грудях; периферична вазодилатація, підвищення або зниження артеріального тиску; порушення серцевого ритму, включаючи фібриляцію шлуночків, суправентрикулярну тахікардію та екстрасистолію; периферична вазодилатація; фарингеальний набряк; нудота, блювання; абдомінальні болі, біль в епігастральній ділянці; біль у м’язах, спазми у м’язах; затримка сечі, симптоми інфекції сечовидільних шляхів; посилене потовиділення, підвищення апетиту, гарячка.