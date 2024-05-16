інгаляційно - дозований аерозоль, 100 мкг/доза; дорослі (включаючи пацієнтів літнього віку): для купірування г. бронхоспазму 100-200 мкг (1-2 інгаляції); профілактично, перед фізичним навантаженням або очікуваним контактом з алергенами 200 мкг (2 інгаляції) за 10-15 хв до очікуваного контакту з алергеном або до фізичного навантаження; при тривалій підтримуючій терапії 200 мкг (2 інгаляції 4 р/добу; діти від 4 років: для купірування г. бронхоспазму 100-200 мкг (1-2 інгаляції); профілактично, перед фізичним навантаженням або очікуваним контактом з алергенами 100-200 мкг (1-2 інгаляції) за 10-15 хв до фізичного навантаження або до очікуваного контакту з алергеном; при тривалій підтримуючій терапії 200 мкг (2 інгаляції) 4 р/добу; загальна добова доза не вище 800 мкг (8 інгаляцій); небули - дорослі (в т.ч. пацієнти літнього віку): звичайна початкова доза інгаляційно 2,5 мг, вона може бути збільшена до 5 мг; повторювати інгаляцію можна до 4 р/добу; для лікування дорослих з тяжкою обструкцією дихальних шляхів дози можуть бути збільшені до 40 мг/добу, лікування проводити у стаціонарних умовах під наглядом лікаря; діти: до 4 років слід застосовувати інші лікарські форми препарату; клінічна ефективність шляхом небулізації у дітей віком до 18 місяців не встановлена; р-н для ін’єкцій: можна вводити в/м, в/в (повільно); в/м - 0,5 мг з розрахунку 8 мкг на 1 кг маси тіла кожні 4 год; в/в (повільно) 0,25 мг з розрахунку 4 мкг на 1 кг маси тіла.