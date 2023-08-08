застосовується як монотерапія на ранній стадії захворювання або у комбінації з препаратами леводопи (у поєднанні з периферичними інгібіторами декарбоксилази або без них); початкова доза 5 мг, яку приймають вранці; можна збільшити до 10 мг/добу (приймати вранці або розділити на 2 прийоми); якщо при застосуванні препарату як допоміжної терапії до препаратів леводопи виникають побічні р-ції, зумовлені леводопою, дозу останньої знизити.