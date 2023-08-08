СЕЛЕГІЛІН (SELEGILINUM) Діюча речовина
збільшує допамінергічний тонус шляхом інгібування МАО-В, при одночасному застосуванні з леводопою забезпечує високу концентрацію допаміну в нігро-стріарній ділянці; посилює ефект леводопи, таким чином зменшується необхідна доза леводопи, скорочується латентний період розвитку сприятливого ефекту, подовжується тривалість цього ефекту; оскільки в рекомендованій терапевтичній дозі препарат не інгібує МАО-А, тому гіпертонічні р-ції (так званий «сирний ефект» - «cheese-effect») при його застосуванні відсутні.
хвороба Паркінсона або симптоматичний паркінсонізм - як монотерапія у початковій стадії хвороби або у комбінації з препаратами леводопи (у поєднанні з периферичними інгібіторами декарбоксилази або без них).
застосовується як монотерапія на ранній стадії захворювання або у комбінації з препаратами леводопи (у поєднанні з периферичними інгібіторами декарбоксилази або без них); початкова доза 5 мг, яку приймають вранці; можна збільшити до 10 мг/добу (приймати вранці або розділити на 2 прийоми); якщо при застосуванні препарату як допоміжної терапії до препаратів леводопи виникають побічні р-ції, зумовлені леводопою, дозу останньої знизити.
гіперчутливість до препарату або будь-якої з допоміжних речовин, виразкова хвороба в ст. загострення, одночасне застосування з інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норепінефрину (венлафаксин), трициклічними антидепресантами, симпатоміметиками, інгібіторами МАО (лінезолід) чи опіоїдами (петидин); при поєднанні з леводопою брати до уваги протипоказання до застосування леводопи.
запаморочення, головний біль, розлади зору, порушення свідомості, тремор,легке транзиторне порушення сну; нудота, блювання, запор, діарея; сухість у роті; затримка сечовиділення; шкірні р-ції; брадикардія, біль в грудній клітці; суправентрикулярна тахікардія; ортостатична артеріальна гіпотензія; невелике підвищення рівнів ферментів печінки; зміни настрою; психоз, депресія, гіперсексуальність; біль у спині та суглобах, судоми м’язів, міопатія; біль у горлі.