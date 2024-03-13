дорослі та діти, старші 12 років: вміст 1-2 амп. (20-40 мг) вводити повільно в/в, в/м або п/ш декілька р/добу; не перевищувати МДД 100 мг; діти віком від 3 днів до 12 років: при тяжких станах 0,3-0,6 мг/кг повільно в/в, в/м або п/ш декілька разів на добу; не перевищувати МДД 1,5 мг/кг; не слід застосовувати постійно щоденно або більш ніж протягом 3-х днів без встановлення причини абдомінального болю; внутрішньо: дорослі та діти віком від 12 років - по 2 табл. 4 р/добу; для полегшення симптомів с-му подразненного кишечнику: початкова доза 1 табл. 3 р/добу, потім можна підвищити до 2 табл. 4 р/добу; діти віком від 6 до 12 років: по 1 табл. 3 р/день; табл. запивати достатньою кількістю рідини; супоз.: вводити у пряму кишку після її очищення по 1-2 супоз. 3-5 р/добу, разова доза 10-20 мг, МДД 100 мг.