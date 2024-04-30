дозування підбирається для кожного пацієнта індивідуально, виходячи з площі поверхні тіла або маси тіла. Недостатність росту, спричинена недостатньою секрецією ендогенного гормону росту: 0,7 - 1,0 мг/м2 (2-3,0 МО/м2) площі поверхні тіла/добу або по 0,025 - 0,035 мг/кг маси тіла/добу . Недостатність росту у дівчаток, спричинена дисгенезією гонад (синдром Тернера): п/ш вводять по 1,4 мг/м2 (4- 6МО/м2) площі поверхні тіла на добу або по 0,045 - 0,050 мг/кг (0,13-0,2 МО/кг/добу) маси тіла на добу, проведення одночасної терапії із застосуванням неандрогенних анаболічних стероїдів у пацієнток із синдромом Тернера може призводити до посилення реакції на введення гормону росту; недостатність росту у дітей препубертатного віку, спричинена хронічною нирковою недостатністю (ХНН): п/ш по 1,4 мг/м2 (4,3МО/м2) площі поверхні тіла на добу, що приблизно еквівалентно 0,045 - 0,050 мг/кг (0,14 МО/кг/добу) маси тіла/добу; недостатність росту у невисоких дітей, що народились зі зростом, який не відповідає гестаційному віку (НГВ): щоденне п/ш введення по 0,035 мг/кг маси тіла (або по 1 мг/м2 площі поверхні тіла, що дорівнює 0,1-0,2 МО/кг/добу або 3-6 МО/м2/добу); порушення росту при с-ромі Прадера-Віллі з метою покращання росту і будови тіла: звичайно призначають по 0,035 мг/кг маси тіла на добу або 1,0 мг/м2 площі поверхні тіла, добову дозу 2,7 мг не слід перевищувати; Для пацієнтів, які продовжують терапію гормоном росту після виникнення дефіциту гормону росту в дитячому віці, рекомендована доза становить 0,2-0,5 мг на добу, дозу потрібно поступово збільшувати або зменшувати залежно від індивідуальних потреб пацієнта; дефіцит гормону росту у дорослих: на початку терапії рекомендується п/ш вводити низькі дози препарату, які становлять 0,15 - 0,30 мг (0,3-0,9 МО/добу) гормону росту щоденно, дозу слід поступово регулювати та контролювати за рівнями інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1), рекомендована кінцева доза гормону росту рідко перевищує 1,0 мг/добу (що відповідає 3 МО/добу); загалом слід вводити найнижчі ефективні дози препарату; для пацієнтів літнього віку або пацієнтів з надлишковою вагою може бути необхідним зменшення доз препарату; оскільки дефіцит гормону росту у дорослих є довічний, він потребує відповідного лікування.