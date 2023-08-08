для в/м введення; рекомендована доза для дорослих (для чоловіків та жінок) - 2 г; така ж доза рекомендована і для лікування пацієнтів, у яких попередня а/б-терапія була неефективною; у випадках, які важко піддаються лікуванню, а також у регіонах, де є дані про резистентність до а/б, рекомендовані дози для дорослих до 4 г; ефективна доза для дітей - 40 мг/кг.