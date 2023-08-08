СПЕКТИНОМІЦИН (SPECTINOMYCINUM) Діюча речовина
а/б, який належить до аміноциклітолів і продукується м/о Streptomyces spectabilis, що містяться у ґрунті; інгібує синтез білків бактеріями шляхом впливу на рибосомну субодиницю 30S; активний щодо більшості штамів Neisseria gonorrhoeae.
г. гонорейний уретрит і проктит у чоловіків та г. гонорейний цервіцит і проктит у жінок, якщо ці захворювання спричинені чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae та у випадках, коли β- лактамні а/б не показані; статевих партнерів пацієнтів з гонореєю також лікувати.
для в/м введення; рекомендована доза для дорослих (для чоловіків та жінок) - 2 г; така ж доза рекомендована і для лікування пацієнтів, у яких попередня а/б-терапія була неефективною; у випадках, які важко піддаються лікуванню, а також у регіонах, де є дані про резистентність до а/б, рекомендовані дози для дорослих до 4 г; ефективна доза для дітей - 40 мг/кг.
пацієнти із відомою підвищеною чутливістю до спектиноміцину або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ.
анафілаксія, анафілактичні реакції; запаморочення, безсоння, нудота; кропив’янка, макулярні висипання; зміни у місці введення (біль у місці введення), озноб, підвищення t° тіла; холестатична жовтяниця; зниження діурезу (без порушення функціїції нирок, що свідчить про ниркову токсичність), зниження кліренсу креатиніну, рівнів Нb, гематокриту та збільшення рівня ЛФ, азоту сечовини крові та АЛТ.