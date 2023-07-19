внутрішньо дорослим та дітям віком від 14 років: приймати натщесерце за півгодини або за 1 год до їди; пептичні виразки шлунка чи ДПК: 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном або по 2 табл. 2 р/добу; зазвичай тривалість лікування 4-6 тижнів, у разі необхідності лікування можна продовжити, але не довше 12 тижнів (до того часу, коли аналізи підтвердять загоєння виразки); ГЕРХ: 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном, курс лікування до 12 тижнів; гіперфосфатемія: по 1 табл. 4 р/добу - по 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном; щоденна доза може бути зменшена; профілактика стресових виразок: по 1 табл. 6 р/добу; МДД - 8 г (8 табл.); профілактика рецидиву H. pylori-негативної виразки ДПК: по 1 табл. 2 р/добу, приймати протягом 4-8 тижнів після загоєння виразки.