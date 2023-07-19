СУКРАЛЬФАТ (SUCRALFATUM) Діюча речовина
аніонний сульфатований дисахарид, що складається з сульфата сахарози та алюмінію гідроксиду; прискорює загоєння виразок та попереджає їх рецидив не чинить системної дії; зв’язується з білками некротичної тканини у місці виразки, утворюючи захисне покриття, що знижує дії пепсину, шлункового соку і жовчних солей на уражені тканини; знижує активність пепсину до 30%; прискорює лікування виразки ДПК і виразки шлунка, лікуючи незначні і помірні запалення стравоходу; запобігає рецидивам виразки ДПК та утворенню виразок, що розвиваються внаслідок стресу, а також поглинанню фосфатів зі ШКТ.
у складі комплексного лікування пептичних виразок шлунка та ДПК та профілактики рецидиву, ГЕРХ; для зниження гіперфосфатемії у пацієнтів з уремією, які перебувають на діалізі; ушкодження слизової оболонки ШКТ, зумовленого стресом (стресові виразки) або застосуванням НПЗЗ (профілактика і лікування).
внутрішньо дорослим та дітям віком від 14 років: приймати натщесерце за півгодини або за 1 год до їди; пептичні виразки шлунка чи ДПК: 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном або по 2 табл. 2 р/добу; зазвичай тривалість лікування 4-6 тижнів, у разі необхідності лікування можна продовжити, але не довше 12 тижнів (до того часу, коли аналізи підтвердять загоєння виразки); ГЕРХ: 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном, курс лікування до 12 тижнів; гіперфосфатемія: по 1 табл. 4 р/добу - по 1 табл. перед кожним основним прийомом їжі (сніданок, обід, вечеря) та 1 табл. безпосередньо перед сном; щоденна доза може бути зменшена; профілактика стресових виразок: по 1 табл. 6 р/добу; МДД - 8 г (8 табл.); профілактика рецидиву H. pylori-негативної виразки ДПК: по 1 табл. 2 р/добу, приймати протягом 4-8 тижнів після загоєння виразки.
гіперчутливість до сукральфату або інших компонентів препарату, тяжка ниркова недостатність, хвороба Альцгеймера, звичний запор, хр. діарея, тяжкий біль у животі неуточненого генезу, гіпофосфатемія.
вертиго, запаморочення, сонливість; запор, діарея, нудота, блювання, метеоризм, сухість у роті, безоар; висип, кропив’янка, свербіж; біль у нижній частині спини.