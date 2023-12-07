СУЛЬФАСАЛАЗИН (SULFASALAZINUM) Діюча речовина
vеханізм дії сульфасалазину та його метаболітів, 5-аміносаліцилової кислоти та сульфапірину, все ще досліджується, але може бути пов’язаним із протизапальними та/або імуномодулюючими властивостями, що спостерігалися у тварин та в умовах in vitro, з його спорідненістю до сполучної тканини та/або з досягненням відносно високої концентрації у серозних рідинах, печінці та стінці кишечнику, що було продемонстровано у радіоавтографічних дослідженнях на тваринах; клінічні дослідження при виразковому коліті, що включали введення сульфасалазину, сульфапіридину і 5-аміносаліцилової кислоти ректально, показали, що основна терапевтична дія може бути зумовлена молекулою 5-аміносаліцилової кислоти.
лікування виразкового коліту, від легкого до середнього ступеня тяжкості та як допоміжна терапія при виразковому коліті тяжкого ступеня; подовження періоду ремісії між г. атаками виразкового коліту.
початкова терапія: дорослі - 3-4 г/добу у рівно поділених дозах з інтервалами між прийомами не більше 8 год; можна розпочати терапію нижчими дозами, 1-2 г/добу, для зменшення можливої непереносимості з боку ШКТ; діти віком від 6 років: 40-60 мг/кг маси тіла протягом кожного 24-год періоду, розділена на 3-6 прийомів; підтримуюча терапія: дорослі - 2 г/добу; діти віком від 6 років: 30 мг/кг маси тіла протягом кожного 24-год періоду, розподілена на 4 прийоми; препарат не рекомендований дітям, для яких разова доза, розрахована виходячи з їх маси тіла, становить менше 1 табл. (500 мг).
гіперчутливість до сульфасалазину, його метаболітів, сульфонамідів або саліцилатів; кишкова непрохідність або обструкція сечовивідних шляхів; порфірія, оскільки повідомлялося про утворення сульфонамідами осаду при г. атаці; ураження нирок тяжкого ступеня (швидкість клубочкової фільтрації <30 мл/хв/1,73м2) та/або ураження печінки тяжкого ступеня; пацієнтам, в анамнезі яких є напади астми тяжкого ступеня, кропив’янка, риніт або інші АР, спричинені ацетилсаліциловою кислотою або іншими НПЗЗ, у таких пацієнтів були зареєстровані анафілактичні реакції з летальним наслідком.
головний біль, гарячка, анорексія, біль у животі, нудота, лейкопенія, гемолітична анемія, макроцитоз, підвищення трансаміназ печінки, кропив’янка, еритема, свербіж, реверсивна олігоспермія; реакція гіперчутливості (гарячка, висип на шкірі, гепатит, нефрит, лімфаденопатія), набряк вік, обличчя; агранулоцитоз (при тривалому застосуванні), тромбоцитопенія, мегалобластна анемія, апластична анемія; панкреатит; утруднене дихання або ковтання, кашель, фіброзний альвеоліт; гепатит, жовтяниця; ексфоліативний дерматит, фоточутливість, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний пустульозний дерматит, алопеція; нефротичний с-м, протеїнурія, гематурія, кристалурія; запаморочення, дзвін у вухах, порушення координації рухів, судоми, безсоння і галюцинації, переферична нейропатія, асептичний менінгіт, енцефалопатія.